مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

فعالیت غیرحضوری مدارس 7 شهرستان استان یزد روز شنبه 6 دی ماه

فعالیت غیرحضوری مدارس 7 شهرستان استان یزد روز شنبه 6 دی ماه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: در 7 شهرستان یزد، اردکان، اشکذر، بافق، زارچ، مهریز و میبد، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی روز شنبه 6 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: این تصمیمات با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر تشدید پایداری جوی و همچنین بر اساس برگزاری نشست کمیته اضطرار آلودگی هوا و در نهایت به دلیل اهمیت سلامت قشر کودکان و نوجوانان اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: تصمیمات اتخاذ شده در این راستا مشمول امتحانات برگزاری امتحانات نخواهد بود و بر این اساس برگزاری امتحانات تمامی مقاطع تحصیلی در روز 6 دی ماه به قوت خود باقی است. در این راستا دانش‌آموزان باید در سر جلسه امتحان حضور داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد به اتخاذ تصمیمات در راستای ایجاد محدودیت برای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرستان‌های یاد شده اشاره کرده و اظهار داشت: این محدودیت‌ها از سوی کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان پیگیری و رصد می‌شود.

بالاکتفی بر رعایت نکات بهداشتی تأکید داشته و تصریح کرد: در تصمیمات کمیته اضطرار آلودگی هوای استان یزد به صراحت عنوان شده که سالمندان، گروه‌های حساس و عموم مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کرده و از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

