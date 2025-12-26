به گزارش ایلنا، حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره‌کل محیط‌زیست استان به عنوان دبیرخانه، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی تشکیل شد و بدینوسیله تصمیمات این کارگروه برای روز شنبه 6 دی ماه به شرح ذیل اعلام شده است.

تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، با توجه به شرایط پایداری هوا در 48 ساعت گذشته، روند افزایشی شاخص‌ها و وقوع پدیده مه‌گرفتگی و همچنین اعلام شرایط پایدار جوی مانند مه دود، از سوی اداره‌کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی استان اتخاذ شده است.

بر این اساس فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی در شهر اراک و روستاهای رباط‌میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی‌آباد، گاوخانه، مرزیجران، و همچنین مدارس ابتدایی شهر ساوه، روز شنبه 6 دی ماه به صورت غیرحضوری بوده و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد برگزار می‌گردد.

همچنین علاوه بر فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی شهر اراک و چند روستای این شهرستان و همچنین مدارس ابتدایی شهر ساوه، تمامی مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک این شهرها نیز در روز یاد شده تعطیل خواهند بود و فعالیت حضوری نخواهند داشت.

ذکر این نکته ضروری است که تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی در شهر اراک، مشمول امتحانات هماهنگ پایه نهم و امتحانات نهایی نخواهد بود و بر این اساس برگزاری این امتحانات به قوت خود باقی است و دانش‌آموزان باید در سر جلسه امتحان حضور داشته باشند.

موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر 2 سال و هچنین کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، از مهمترین موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است که باید به صورت ویژه به آنها توجه شود.

اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو در راستای کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم، تعطیلی موقت واحد آندسازی ایرالکو به دلیل مصرف بالای انرژی و انتشار ذرات و گازهای آلاینده در محیط به دلیل نشت و نشر غیرهدایت شده، از مصوبات دیگر این کارگروه است.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه حرارتی شازند از سوخت گاز و مازوت کم‌سولفور، عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند و همچنین کنترل آلودگی در کوره‌های آجرپزی، از دیگر مواردی است که در مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به آنها تأکید شده است.

پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی اراک و ساوه توسط اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت‌ کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری‌های این 2 شهر، از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه فوق است.

همچنین پلیس راهور موظف است با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، برخورد شدید داشته باشد و در این خصوص اعمال قانون لازم را اجرایی کنند. این موضوع نیز از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است.

همچنین در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی از عموم شهروندان به ویژه‌ گروه‌های سنی حساس علی‌الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار و ... درخواست شده است از ترددهای غیرضروری در فضای باز با جدیت خودداری کنند.

باید این نکته را در نظر داشت که در صورت ضرورت تردد در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا را جدی بگیرند. همچنین در این اطلاعیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز توصیه شده است.

در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی آمده است که از آنجا که تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی دانشگاه‌ها براساس شیوه‌نامه در زمان رسیدن شاخص به عدد بالاتر از 200 صورت می‌پذیرد، هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر عهده روسای محترم دانشگاه‌ها است.

لازم به ذکر است کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به دلیل شرایط موجود، روزانه ساعت 18 تشکیل جلسه داده و تصمیمات این کارگروه در خصوص اعلام تعطیلی‌ها، بر اساس تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی وضعیت شاخص‌ها و نظریه کارشناسی تمامی اعضا، برای روز بعد اتخاذ می‌گردد.

ذکر این نکته ضروری است که یکی از ملاک‌های تصمیم‌گیری برای تعطیلی‌ها میانگین شاخص ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تعداد بالاتر بوده و در این راستا بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم‌گیری برای تمامی شهر نیست.

در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی عنوان شده است که تصمیمات این کارگروه بر اساس قانون و به صورت شفاف خدمت شهروندان اعلام می‌گردد و پاسخگویی به مطالبات به حق مردم از مهمترین وظایف و تکالیف کارگروه است.

انتهای پیام/