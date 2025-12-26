۵۷۰ زمین‌ لرزه در استان قزوین ثبت شده است

وی با تمرکز بر مخاطره زلزله افزود: استان قزوین یکی از استان‌هایی است که بین ۳۰ تا ۳۵ گسل شناسایی‌ شده دارد و احتمال اینکه در آینده گسل‌های جدیدی نیز شناسایی شوند که برخی از این گسل‌ها در سال‌های گذشته فعال بوده‌اند و سابقه لرزه‌خیزی استان به‌روشنی این موضوع را تایید می‌کند.

مهدیخانی با اشاره به زلزله‌های مهم ثبت‌ شده در دهه‌های اخیر تصریح کرد: در طول حدود ۷۰ سال گذشته، دست‌کم پنج زلزله بزرگ در منطقه رخ داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به زلزله سال ۴۱ بویین‌زهرا، زلزله ۶۹ منجیل که بخش‌هایی از استان قزوین را نیز تحت تأثیر قرار داد، زلزله سال ۸۱ آبگرم، زلزله سال ۸۳ بلده مازندران و زلزله ۵.۸ ریشتری سال ۹۹ در منطقه آبگرم اشاره کرد که متاسفانه در برخی از این رخدادها، هم‌استانی‌ها دچار خسارات جانی و مالی شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به مهم‌ترین گسل‌های فعال استان گفت: در بخش جنوبی استان، به‌ویژه مناطق آوج و دشت بویین‌زهرا، گسل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد که فعالیت آن به‌صورت روزانه توسط دستگاه‌های پایش ثبت می‌شود و در کنار این گسل‌ها، گسل‌های غیرفعالی نیز در استان وجود دارد که هر لحظه امکان فعال شدن آن‌ها و بروز خسارات غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد.

این مسئول در ادامه با اشاره به گسل‌های شمال استان خاطرنشان کرد: برخی از گسل‌های شمال قزوین، بیش از ۸۰۰ سال است که فعالیتی از خود نشان نداده‌اند، اما شواهد زمین‌شناسی از جمله شکستگی‌های گسلی نشان می‌دهد که این مناطق نیز می‌توانند در آینده فعال شوند و باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند.

مهدیخانی در پایان با اشاره به سایر مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب تاکید کرد: مدیریت بحران استان با رویکرد پیشگیرانه، شناسایی دقیق مخاطرات، افزایش آمادگی دستگاه‌ها و ارتقای آگاهی عمومی را در دستور کار قرار داده تا خسارات احتمالی حوادث طبیعی به حداقل برسد.