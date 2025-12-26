خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی ۲۰ سال گذشته؛

۵۷۰ زمین‌ لرزه در استان قزوین ثبت شده است

۵۷۰ زمین‌ لرزه در استان قزوین ثبت شده است
کد خبر : 1733196
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از ثبت ۵۷۰ زمین لرزه طی ۲۰ سال گذشته در مناطق استان خبر داد و گفت: بزرگی این زمین‌لرزه‌ها بین سه تا پنج ریشتر بوده که نشان‌ دهنده فعال بودن ساختار زمین‌ شناسی منطقه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی با اشاره به وضعیت استان در حوزه سوانح طبیعی اظهار کرد: استان از نظر وقوع حوادث طبیعی در شرایط خاصی قرار دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۵ نوع از ۳۳ حادثه شناخته‌شده کشور، در این استان قابلیت رخداد دارد.

وی با تمرکز بر مخاطره زلزله افزود: استان قزوین یکی از استان‌هایی است که بین ۳۰ تا ۳۵ گسل شناسایی‌ شده دارد و احتمال اینکه در آینده گسل‌های جدیدی نیز شناسایی شوند که برخی از این گسل‌ها در سال‌های گذشته فعال بوده‌اند و سابقه لرزه‌خیزی استان به‌روشنی این موضوع را تایید می‌کند.

مهدیخانی با اشاره به زلزله‌های مهم ثبت‌ شده در دهه‌های اخیر تصریح کرد: در طول حدود ۷۰ سال گذشته، دست‌کم پنج زلزله بزرگ در منطقه رخ داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به زلزله سال ۴۱ بویین‌زهرا، زلزله ۶۹ منجیل که بخش‌هایی از استان قزوین را نیز تحت تأثیر قرار داد، زلزله سال ۸۱ آبگرم، زلزله سال ۸۳ بلده مازندران و زلزله ۵.۸ ریشتری سال ۹۹ در منطقه آبگرم اشاره کرد که متاسفانه در برخی از این رخدادها، هم‌استانی‌ها دچار خسارات جانی و مالی شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به مهم‌ترین گسل‌های فعال استان گفت: در بخش جنوبی استان، به‌ویژه مناطق آوج و دشت بویین‌زهرا، گسل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد که فعالیت آن به‌صورت روزانه توسط دستگاه‌های پایش ثبت می‌شود و در کنار این گسل‌ها، گسل‌های غیرفعالی نیز در استان وجود دارد که هر لحظه امکان فعال شدن آن‌ها و بروز خسارات غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد.

این مسئول در ادامه با اشاره به گسل‌های شمال استان خاطرنشان کرد: برخی از گسل‌های شمال قزوین، بیش از ۸۰۰ سال است که فعالیتی از خود نشان نداده‌اند، اما شواهد زمین‌شناسی از جمله شکستگی‌های گسلی نشان می‌دهد که این مناطق نیز می‌توانند در آینده فعال شوند و باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند.

مهدیخانی در پایان با اشاره به سایر مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب تاکید کرد: مدیریت بحران استان با رویکرد پیشگیرانه، شناسایی دقیق مخاطرات، افزایش آمادگی دستگاه‌ها و ارتقای آگاهی عمومی را در دستور کار قرار داده تا خسارات احتمالی حوادث طبیعی به حداقل برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا