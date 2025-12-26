بر اساس آخرین سنجش کیفی هوا؛
سه شهر قزوین در وضعیت ناسالم هوایی قرار گرفت
هوای استان قزوین بر اساس آخرین سنجش کیفی هوا در سه شهر آبیک، قزوین و بوئین زهرا با شاخص کیفی بالای ۱۵۰ در محدوده قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سنجش کیفی هوای استان قزوین در سه شهر قزوین، آبیک و بویینزهرا با شاخص کیفی بیش از ۱۵۰ در محدوده قرمز و ناسالم قرار گرفته است.
بر این اساس سامانه سنجش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ۲ ایستگاه قزوین شامل علوم پزشکی ۱۶۶، ایستگاه مدیریت بحران ۱۶۴ و همچنین شهرستان بویین زهرا ۱۵۲ و شهرستان آبیک ۱۷۴ را نشان میدهد.
این درحالی است که شاخص کیفی هوا در مابقی شهرهای استان قزوین مانند الوند ۱۴۱ و تاکستان ۱۲۵ است که برای گروههای حساس ناسالم ارزیابی میشود.
گفتنی است، هواشناسی استان قزوین روزهای گذشته از انباشت آلودگی هوا از روز جمعه (امروز) تا اوایل هفته آینده در نقاط مختلف استان قزوین خبر داده و نسبت به کاهش کیفیت هوا هشدار داده بود.