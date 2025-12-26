۹۵٪ نهاده دامی در انحصار چند خانواده خاص / سفره مردم را خالی کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری عصر امروز در خطبه‌‌های نماز جمعه قزوین با اشاره به شرایط سخت اقتصادی که امروز بر کشور و مردم به وسیله چند خاندان انحصار طلب حاکم شده، گفت: تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با دولت در باب کالاهای اساسی، به تشریح خطر انحصار در اقتصاد کشور پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین موانع بر اقتصاد کشور و سفره مردم خواند.

وی با اشاره به وضعیت اسفبار گرانی‌های اخیر و تامین نهاده‌ها و کالاهای اساسی در کشور بیان کرد: در حوزه‌ نهاده‌های دامی، 95 درصد نیاز کشور باید از خارج تامین شود، اما متاسفانه واردات این نهاده‌ها تحت سیطره چند خانواده خاص قرار دارد که اجازه ورود هیچ بازرگانی را برای واردات به این حوزه نمی‌دهند و همین امر موجب افزایش قیمت انواع گوشت در کشور شده و موجب کوچک شدن سفره های مردم شده است.

خضری با ذکر نمونه‌هایی از قبیل انحصار در واردات نهاده‌ها، برنج و گوشت تصریح کرد: زمانی که واردات نهاده‌ها دست چند نفر خاص باشد، این افراد با اعمال قدرت، بازار را به نفع خود کنترل می‌کنند و زمینه رقابت از بین می‌رود.

امام جمعه موقت قزوین در ادامه به وضعیت نگران کننده بازار برنج اشاره کرد و یادآور شد: یک خانواده خاص، بخش بزرگی از واردات را در اختیار دارد و این امر باعث می‌شود که قیمت‌ها به طور مصنوعی افزایش یابد؛ به طوری که برنجی که با ارز 28 هزار تومانی وارد می‌شود، با قیمت‌های بسیار بالاتر و گزاف به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی همچنین به انحصار در واردات گوشت برزیلی و نحوه عملکرد شرکت‌های واردکننده اشاره کرد و گفت: این موضوع در نهایت موجب بلاتکلیفی در گمرک و افزایش هزینه‌ها برای مردم شده است.

حجت‌الاسلام خضری ساختار انحصار را به 2 جبهه اصلی تقسیم کرد و آن را با در مقایسه با مدل‌های تاریخی تقابل حق و باطل تشریح کرد و گفت: امروز ما در تقابل با انحصار خارجی (نظام سلطه) و انحصار داخلی قرار داریم.

وی با اشاره به فرمایشات صریح امام (ره) در روزهای اول انقلاب تاکید کرد: بخشی از این انحصار توسط همان کسانی شکل گرفته که تحصیلات عالیه کشور را در دست داشته‌اند و حتی صادرات کشور نیز تحت سلطه خود گرفته‌اند.

امام جمعه موقت قزوین با تاکید بر این‌ که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور تولید است، خاطرنشان کرد: چرا باید یک نفر یا یک خانواده یا یک شرکت، کنترل بازار و واردات 700 میلیون دلاری را در دست داشته باشند، این امر نشان‌ دهنده شکل‌گیری یک انحصار داخلی مخرب است که باید در برابر آن ایستادگی کرد.

حجت الاسلام خضری ادامه داد: دولت باید در برابر این انحصارگران داخلی موضعی قاطع بگیرد و اراده‌ای ملی برای شکستن این ساختارها را شکل دهد.

وی، ترس بزرگ این افراد را نه از دولت، بلکه از شکل‌گیری «جبهه مقاومت» داخلی دانست و تاکید کرد: همانطور که در برابر اسراییل بزرگترین جبهه مقاومت شکل گرفت، باید در برابر این انحصارگران داخلی نیز همین اتحاد و عزم ملی به وجود آید.

وی افزود: آن کسانی که امروز در تهران به دنبال مانورهای اجتماعی و رفتارهای ضد فرهنگی هستند، از این واهمه دارند که کار دست مردم و دولت انقلابی بیافتد.

امام جمعه موقت قزوین خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی ریشه‌ای در ساختارهای انحصاری دارد که هم در سطح جهانی (نظام سلطه) و هم در سطح داخلی فعال هستند و راه حل این معضل، ایجاد یک جبهه مقاوم داخلی با محوریت تولید است.

وی در ادامه با اشاره به در پیش رو بودن حماسه 9 دی گفت: 9 دی روز حماسه آفرینی مردم آگاه قزوین در برابر بداندیشان بود، روزی که مردم در دفاع از انقلاب و نظام به خیابان‌ها آمدند و فتنه‌ها را خاموش کردند.

حجت الاسلام خضری یادآور شد: 9 دی یک نمونه از شجاعت و رشادت مردم از انقلاب اسلامی بود، چرا که مردم احساس وظیفه کردند و عمل صالح که همان ایمان به انقلاب بود را به میدان آوردند.

