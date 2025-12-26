خبرگزاری کار ایران
تجهیز واحدهای آموزش هلال‌احمر خوزستان به مانکن آموزشی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان از تهیه و توزیع ۶۲ مانکن آموزشی در سطح شعب این جمعیت با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر استان؛ با توجه به گسترش میل اجتماعی به فراگیری مباحث امدادی و به تبع آن افزایش دوره‌های آموزشی جمعیت هلال‌احمر، اقلام کمک آموزش مورد نیاز واحدهای آموزش  جمعیت هلال‌احمر خوزستان ،خریداری و توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به جزئیات این طرح تجهیز، عنوان کرد: ۲۵ مانکن احیای قلبی و ریوی بزرگسال، ۲۵ مانکن احیای قلبی و ریوی نوزاد، ۵ مانکن آموزش خفگی بزرگسال و نوزاد و ۷ مانکن تزریقات عضلانی و ریوی تهیه و در سطح شعب این جمعیت توزیع شد تا آموزش‌ها با استفاده از تجهیزات کمک آموزش و ایجاد شرایطی نزدیک به واقعیت ارائه شود و فراگیران مهارت‌های عملی خود را به شکل ملموسی تقویت کنند.

دکتر حسن عبودی مزرعی با تأکید بر اهمیت تهیه و توزیع این تجهیزات، افزود: اقلام کمک آموزشی خریداری شده با اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال، با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های عملی تهیه شد؛ تجهیزاتی که آموزش‌ها را از حالت تئوری خارج کرده و امکان تمرین عملی در موقعیت‌های گوناگون را فراهم می‌ سازند و سطح مهارت آموزی فراگیران را در مواجهه با حوادث افزایش می‌دهند.

وی ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر خوزستان همواره تلاش کرده است با فراهم‌سازی امکانات آموزشی استاندارد و نوین، سطح توانمندی داوطلبان و آمادگی جامعه در مواجهه با بحران‌ها را ارتقا دهد و این اقدام گامی مؤثر در تقویت فرهنگ امداد و نجات، توان عملی اعضای داوطلب و پاسخگویی سریع به حوادث در استان محسوب می‌شود.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: افزودن این تجهیزات نوین آموزشی نه تنها توان علمی و عملی فراگیری علوم امدادی را ارتقا می‌دهد، بلکه سطح آمادگی عمومی جامعه در برابر شرایط اضطراری را نیز افزایش می‌دهد و نشان‌دهنده عزم جدی جمعیت هلال‌احمر خوزستان در تقویت کیفیت آموزش‌های عمومی و تخصصی و توانمندسازی نیروها است.

