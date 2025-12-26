رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:
مرگ راننده 30 ساله در جاده اراک به قم بر اثر برخورد با گاردریل
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به وقوع حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پژو با گاردریل در جاده اراک به قم منجر به کشته شدن راننده 30 ساله این خودرو شد.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: این حادثه رانندگی در مسیر اراک به قم و در فاصله 2 کیلومتری پیش از شهر جدید امیرکبیر رخ داده است. با اطلاع از این حادثه، بلافاصله تیم فوریتهای پزشکی از پایگاه اورژانس محسن حیدری خیرآباد اراک، به محل اعزام شد تا فرایندهای امدادی را انجام دهد.
وی به چگونگی مرگ راننده این خودروی پژو بر اثر تصادف فوق اشاره کرده و ادامه داد: در بررسیهای اولیه مشخص شد تنها مصدوم صحنه حادثه، راننده این خودرو بوده که متأسفانه به علت شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده و فوت وی در محل تایید شد.