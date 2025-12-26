مرگ یک نفر در آتش سوزی منزل مسکونی اقدسیه مشهد

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، آتشپاد دوم حسین صالح در این خصوص افزود: این حادثه صبح امروز در یک مجتمع ۱۶ واحدی واقع در بلوار اقدسیه رخ داد و آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: کانون آتش‌سوزی واحد مسکونی واقع در طبقه اول بود که به عنوان انبار ضایعات استفاده می‌شد. معاون عملیات آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: کل این مجموعه را دود فرا گرفته بود و ۹ نفر محبوس شده بودند که توسط آتش‌نشانان به محل امن منتقل شدند. صالح گفت: مالک واحدی که کانون آتش‌سوزی بود نیز در این حادثه جان خود را از دست داد که جسد وی تحویل عوامل اورژانس شد. وی افزود: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.

انتهای پیام/