مرگ یک نفر در آتش سوزی منزل مسکونی اقدسیه مشهد

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش‌سوزی یک مجتمع مسکونی در بلوار اقدسیه، منجر به محبوسی ۹ نفر و مرگ یک مرد شد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، آتشپاد دوم حسین صالح در این خصوص افزود: این حادثه صبح امروز در یک مجتمع ۱۶ واحدی واقع در بلوار اقدسیه رخ داد و آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: کانون آتش‌سوزی واحد مسکونی واقع در طبقه اول بود که به عنوان انبار ضایعات استفاده می‌شد.

معاون عملیات آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: کل این مجموعه را دود فرا گرفته بود و ۹ نفر محبوس شده بودند که توسط آتش‌نشانان به محل امن منتقل شدند.

صالح گفت: مالک واحدی که کانون آتش‌سوزی بود نیز در این حادثه جان خود را از دست داد که جسد وی تحویل عوامل اورژانس شد.

وی افزود: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.

