رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری:
نهضت سوادآموزی به مرز ریشهکن شدن بیسوادی نزدیک شده است
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری از پیشرفتهای نهضت سوادآموزی و نزدیکی ایران به ریشهکنی بیسوادی پایه خبر داد و خواستار همکاری بیشتر مردم و خیرین در ارتقای کیفیت آموزش و کمک به دانشآموزان نیازمند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کوروش یوسفی، رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری، در سخنانی پیش از خطبههای نماز جمعه ساری، به اهمیت نهضت سوادآموزی و نقش آن در ارتقای سطح سواد در کشور اشاره کرد.
یوسفی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی، گفت: در سال ۱۳۵۸، حضرت امام (ره) با صدور فرمانی تاریخی نهضت سوادآموزی را آغاز کردند و امروز، پس از ۴۵ سال، ما به عنوان مسئولین آموزش و پرورش مفتخر به این هستیم که ایران به مرز ریشهکن کردن بیسوادی پایه نزدیک شده است.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری افزود: امروز سواد مفهومی فراتر از خواندن و نوشتن دارد. سواد در دنیای امروز شامل مهارتهای مختلفی مانند سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد تربیتی، سواد رسانهای و سواد رایانهای است که افراد برای مواجهه با چالشهای دنیای مدرن به آن نیاز دارند.
یوسفی همچنین به چالشهای موجود در حوزه آموزش اشاره کرده و خواستار مشارکت بیشتر خیرین و نخبگان در ارتقای کیفیت آموزش شد. او گفت: "آموزش و پرورش نمیتواند به تنهایی در انجام مسئولیتهای خود موفق باشد و برای ایجاد تغییرات مثبت در سیستم آموزش، به حمایت و همراهی مردم، خیرین و نخبگان نیاز داریم.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری همچنین از تلاشهای این نهاد در کمک به دانشآموزان نیازمند، به ویژه دانشآموزان زندانی و آسیبدیده اجتماعی، یاد کرد و گفت که آموزش و پرورش آمادگی دارد تا با همکاری سایر نهادها، مهارتهای لازم را به این افراد منتقل کند.
وی در پایان از خیرین دعوت کرد تا در پروژههای آموزشی، به ویژه در نوسازی مدارس و تأمین تجهیزات مورد نیاز، کمک کنند.