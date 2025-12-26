آزمون ورود به حرفه با مشارکت گسترده داوطلبان برگزار شد
آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی و معماران تجربی بهعنوان مسیر اصلی ورود تخصصی به صنعت ساختمان، روزهای پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دیماه ۱۴۰۴ همزمان با سراسر کشور و با مشارکت بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ داوطلب در استان فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، در حاشیه برگزاری این آزمون با اشاره به اهمیت آن در ساماندهی و ارتقای کیفیت ساختوسازها گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان یکی از بزرگترین آزمونهای تخصصی کشور در حوزه ساختمان است که نقش تعیینکنندهای در ورود نیروهای متخصص به عرصه حرفهای دارد.
محمدمهدی عبداللهی،افزود: مهندسان با شرکت در این آزمون و کسب حدنصاب قبولی، امکان ورود رسمی به فعالیتهای تخصصی صنعت ساختمان را پیدا میکنند و میتوانند نقش مؤثری در توسعه ایمن و اصولی ساختوسازها ایفا کنند.
عبداللهی با اشاره به استقبال گسترده داوطلبان تصریح کرد: این آزمون در استان فارس با حضور بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از بانوان و آقایان برگزار شده که نشاندهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص در حوزه مهندسی ساختمان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ادامه داد: آزمون ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته اصلی مهندسی ساختمان شامل عمران (محاسبات و نظارت)، معماری، نقشهبرداری، شهرسازی، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و ترافیک و همچنین در ۲۴ مبحث مقررات ملی ساختمان در حال برگزاری است.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری این آزمون، ورود هدفمند مهندسان مجرب به بازار کار، افزایش تخصصگرایی و کمک به رشد و رونق پایدار صنعت ساختمان است.