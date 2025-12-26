خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان خبرداد؛

یک کشته و ۸ مصدوم بر اثر مسمویت با گاز CO در فارس

رئیس اورژانس استان فارس از وقوع سه مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در نقاط مختلف این استان طی کمتر از ۲۴ ساعت گذشته خبر داد که متأسفانه یکی از این حوادث به مرگ یک نفر منجر شد.

به گزارش ایلنا، مسعود عابد اظهار داشت: در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته، سه حادثه ناشی از انتشار گاز مونوکسید کربن در استان فارس گزارش شده است که در مجموع ۹ نفر دچار مسمومیت شدند و یکی از آنان جان خود را از دست داد.

وی در تشریح جزئیات این حوادث افزود: حادثه نخست در فاز ۲ شهر صدرا رخ داد که طی آن چهار نفر دچار مسمومیت شدند؛ مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، برای ادامه درمان به بیمارستان ابوعلی‌سینا منتقل شدند.

رئیس اورژانس فارس ادامه داد: حادثه دوم در بخش خان‌زنیان شیراز و حوالی روستای سرمور اتفاق افتاد که در این حادثه نیز چهار نفر دچار مسمومیت شدند و پس از اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان حضرت علی‌اصغر(ع) انتقال یافتند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به حادثه سوم گفت: این حادثه در یکی از غرفه‌های میدان تره‌بار شیراز رخ داد که استفاده از پیک‌نیک در داخل خودرو موجب انتشار گاز مونوکسید کربن و فوت یک نفر پیش از رسیدن تیم‌های امدادی شد.

عابد با تأکید بر بی‌رنگ و بی‌بو بودن گاز مونوکسید کربن و خطر «مرگ خاموش»، از شهروندان خواست از وسایل گرمایشی غیراستاندارد استفاده نکنند، از روشن کردن پیک‌نیک و زغال در فضاهای بسته و داخل خودرو پرهیز کنند و نسبت به ایمن‌سازی دودکش‌ها و تأمین تهویه مناسب در محیط‌های بسته توجه ویژه داشته باشند.

