به گزارش ایلنا، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در گردهمایی روسای هیات‌های شهرستانی تیراندازی در ساری گفت: مازندران سالیان متمادی است که جزو برترین‌های ایران در آوردگاه‌های آسیایی و بین‌المللی است و در رشته تیراندازی نیز در سال‌های متمادی موفق به کسب افتخارات متعدد شده‌ایم.

حسین بریمانی چالش اصلی ورزش را در بخش سخت‌افزاری دانست و افزود: از ۵۳ هیات استانی تنها ۵ هیات ما دارای خانه ورزش هستند و جای تاسف دارد.

وی ادامه داد: عدم وجود زمین در نقاط شهری موجب شد تا بسیاری از سالن‌های ورزشی در روستا‌ها احداث شود و در برخی از این سالن‌ها برای رشته تیراندازی دیده شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی جدید در شرایط کنونی مقدور نیست، گفت: اجرای طرح‌ها به شرط تامین بودجه از منابع غیر دولتی و یا پیشرفت حداقل ۴۰ درصدی است.

بریمانی افزود: خیلی از استان‌های کشور دارای سالن‌های متعدد و مجهز هستند، اما ورزشکار ندارند، اما در استان مازندران این موضوع، متفاوت است.

وی ادامه داد: مازندران مهد ورزشکاران، قهرمانان و پهلوانان در رشته‌های مختلف ورزشی و نیازمند توسعه و تجهیز زیرساخت‌های لازم است.

