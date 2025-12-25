خبرگزاری کار ایران
سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی ورزشکاران مازندرانی از مدال‌ها

ورزشکاران مازندران سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی در کسب مدال در آوردگاه‌های مختلف دارند.

به گزارش ایلنا، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در گردهمایی روسای هیات‌های شهرستانی تیراندازی در ساری گفت: مازندران سالیان متمادی است که جزو برترین‌های ایران در آوردگاه‌های آسیایی و بین‌المللی است و در رشته تیراندازی نیز در سال‌های متمادی موفق به کسب افتخارات متعدد شده‌ایم.

حسین بریمانی چالش اصلی ورزش را در بخش سخت‌افزاری دانست و افزود: از ۵۳ هیات استانی تنها ۵ هیات ما دارای خانه ورزش هستند و جای تاسف دارد.

وی ادامه داد: عدم وجود زمین در نقاط شهری موجب شد تا بسیاری از سالن‌های ورزشی در روستا‌ها احداث شود و در برخی از این سالن‌ها برای رشته تیراندازی دیده شد. 

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی جدید در شرایط کنونی مقدور نیست، گفت: اجرای طرح‌ها به شرط تامین بودجه از منابع غیر دولتی و یا پیشرفت حداقل ۴۰ درصدی است.

بریمانی افزود: خیلی از استان‌های کشور دارای سالن‌های متعدد و مجهز هستند، اما ورزشکار ندارند، اما در استان مازندران این موضوع، متفاوت است.

وی ادامه داد: مازندران مهد ورزشکاران، قهرمانان و پهلوانان در رشته‌های مختلف ورزشی و نیازمند توسعه و تجهیز زیرساخت‌های لازم است.

