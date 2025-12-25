محدودیت ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در روز جمعه ۵ دیماه
رئیس پلیس راه استان البرز از اعمال محدودیتهای مقطعی تردد در محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال در روز جمعه پنجم دیماه با هدف مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی سفرها خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز، با اعلام اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی به شمالی کشور، اظهار کرد: بهمنظور روانسازی ترافیک و تأمین ایمنی مسافران، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه پنجم دیماه از آزادراه تهران–شمال به سمت استان مازندران ممنوع خواهد شد.
وی افزود: همچنین از ساعت ۱۳ همان روز، تردد خودروها از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز، به سمت چالوس با اعلام مأموران پلیس راه متوقف میشود.
رئیس پلیس راه البرز با اشاره به محدودیت تردد در ورودیهای استان، تصریح کرد: از ساعت ۱۱ روز جمعه، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به استان مازندران را دارند، از میدان امیرکبیر کرج به سمت محور چالوس ممنوع خواهد بود.
کرمی ادامه داد: در ادامه این طرح، از ساعت ۱۵ روز جمعه و با توجه به شرایط ترافیکی، تردد وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت کرج و تهران بهصورت یکطرفه و با تشخیص مأموران پلیس راه در محل انجام میشود.
وی با تأکید بر تشدید نظارتهای ترافیکی در فصل زمستان خاطرنشان کرد: در زمستان امسال، تیمهای محسوس و نامحسوس پلیس راه در تمامی محورهای ارتباطی استان البرز مستقر هستند و کنترل تخلفات رانندگی با بهرهگیری از دوربینهای هوشمند بهصورت مستمر انجام میشود.
رئیس پلیس راه البرز در پایان با اشاره به برودت هوا و احتمال بارش باران و برف در مناطق کوهستانی، از رانندگان خواست پیش از سفر از سلامت فنی خودرو، عملکرد مناسب بخاری و برفپاککن، همراه داشتن سوخت کافی و تجهیزات زمستانی اطمینان حاصل کنند و با لباس گرم و آمادگی کامل در جادهها تردد داشته باشند.