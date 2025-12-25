رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری:
هرگونه اختلال در سیاستهای اقتصادی، مالی و بودجهای دولتها، بهطور مستقیم بر توان این سازمان در ایفای تعهدات خود اثرگذار است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با تشریح ریشههای ساختاری مشکلات اقتصادی ایران عنوان کرد: تداوم بیتوجهی به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در سیاستگذاریهای اقتصادی و بودجهای، میتواند زمینهساز بروز بحرانهای اجتماعی در کشور شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خراسان رضوی، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر کشور، در چهاردهمین اردوی زیارتی و آموزشی اعضای هیئتمدیره کانونهای کارگران بازنشسته و مستمریبگیران استان مازندران در مشهد مقدس، سازمان تأمین اجتماعی را نهادی فراگیر و متأثر از تصمیمات اقتصادی و مالی کشور دانست.
وی با بیان نقش گسترده سازمان تأمین اجتماعی در پوشش بیمهای کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران، تصریح کرد: هرگونه اختلال در سیاستهای اقتصادی، مالی و بودجهای دولتها، بهطور مستقیم بر توان این سازمان در ایفای تعهدات خود اثرگذار است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیتهای بودجهای موجود، بر لزوم توجه به واقعیتهای معیشتی جامعه بر اتخاذ سیاستهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: بیتوجهی به این موضوع میتواند پیامدهای اجتماعی در پی داشته باشد.
صادقی بیان کرد: بدهیهای انباشته دولت و برخی بخشها به سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از چالشهای این سازمان مطرح شد و بر ضرورت صیانت از منابع بیمهشدگان و اجرای قوانین مرتبط با سهم دولت در تأمین اجتماعی تأکید شد.
معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با اشاره به کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی، اهمیت تأمین پایدار منابع مالی این سازمان و پیشبینی تعهدات قانونی دولت در بودجههای سنواتی را یادآور شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر کشور به برگزاری اردوهای آموزشی و نشستهای هماندیشی تشکلهای بازنشستگی اختصاصی اشاره کرد و افزود: این موضوع فرصتی برای تبادل تجربه، تقویت همبستگی تشکیلاتی و پیگیری مطالبات قانونی جامعه کارگری و بازنشستگان فراهم میکند.
در ادامه نشست، به شاخصهایی مانند وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان و ضرورت توجه به تولید و سرمایهگذاری در سیاستهای اقتصادی کشور اشاره شد.