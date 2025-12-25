به گزارش ایلنا، محسن اکبری به حجم صرفه‌جویی انجام شده در منابع سوخت اشاره داشته و افزود: طبق برآوردهای انجام شده، ماهیانه حدود 2 میلیون لیتر سوخت گازوئیل نیز از طریق این اقدام صرفه‌جویی شده است. این اقدام علاوه بر ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل، موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت شد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی تدوین دستورالعمل پیشگیری از قاچاق سوخت است که با تأکید ریاست جمهوری در حال اجرا است. مقابله با قاچاق سوخت نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و بدون هماهنگی ملی نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار داشت: جلسات مشترکی با دستگاه‌های نظارتی و انتظامی برگزار شده تا روند شناسایی و برخورد با شبکه‌های قاچاق سرعت بیشتری بگیرد. استفاده از سامانه‌های هوشمند رصد و پایش در دستور کار قرار گرفته تا امکان کنترل دقیق‌تر ناوگان حمل‌ونقل و جریان کالا فراهم شود.

اکبری همچنین به اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اقدام در راستای جلوگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور اشاره داشته و تصریح کرد: کالاهای سلامت‌محور به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم از اولویت‌های اصلی کمیسیون هستند و برنامه‌های متعددی برای جلوگیری از قاچاق این کالاها در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: اقدامات گسترده‌ای در حوزه مقابله با قاچاق کالاهای سلامت‌محور و پیشگیری از قاچاق سوخت انجام شده است. البته باید در نظر داشت که اقدامات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها به حوزه سوخت و کالاهای سلامت‌محور محدود نمی‌شود و سایر حوزه‌های حساس نیز تحت نظارت قرار دارند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی تأکید کرد: هدف اصلی کمیسیون حمایت از تولید داخلی، حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از هدررفت منابع ملی است. گزارش‌های مردمی نقش مهمی در کشف موارد قاچاق داشته و انتظار می‌رود با افزایش آگاهی عمومی، زمینه برای کاهش تخلفات بیش از پیش فراهم شود.

