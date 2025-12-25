خبرگزاری کار ایران
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خبر داد:

1700 پروانه غیرمجاز ناوگان حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری استان مرکزی ابطال شد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت:‌ 1700 پروانه غیرمجاز ناوگان حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری در این استان ابطال شد. در جریان بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این تعداد پروانه غیرمجاز برای ناوگان حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری صادر شده بود که با پیگیری‌های کمیسیون ابطال شد.

به گزارش ایلنا، محسن اکبری به حجم صرفه‌جویی انجام شده در منابع سوخت اشاره داشته و افزود: طبق برآوردهای انجام شده، ماهیانه حدود 2 میلیون لیتر سوخت گازوئیل نیز از طریق این اقدام صرفه‌جویی شده است. این اقدام علاوه بر ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل، موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت شد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی تدوین دستورالعمل پیشگیری از قاچاق سوخت است که با تأکید ریاست جمهوری در حال اجرا است. مقابله با قاچاق سوخت نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و بدون هماهنگی ملی نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار داشت: جلسات مشترکی با دستگاه‌های نظارتی و انتظامی برگزار شده تا روند شناسایی و برخورد با شبکه‌های قاچاق سرعت بیشتری بگیرد. استفاده از سامانه‌های هوشمند رصد و پایش در دستور کار قرار گرفته تا امکان کنترل دقیق‌تر ناوگان حمل‌ونقل و جریان کالا فراهم شود.

اکبری همچنین به اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اقدام در راستای جلوگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور اشاره داشته و تصریح کرد: کالاهای سلامت‌محور به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم از اولویت‌های اصلی کمیسیون هستند و برنامه‌های متعددی برای جلوگیری از قاچاق این کالاها در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: اقدامات گسترده‌ای در حوزه مقابله با قاچاق کالاهای سلامت‌محور و پیشگیری از قاچاق سوخت انجام شده است. البته باید در نظر داشت که اقدامات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها به حوزه سوخت و کالاهای سلامت‌محور محدود نمی‌شود و سایر حوزه‌های حساس نیز تحت نظارت قرار دارند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی تأکید کرد: هدف اصلی کمیسیون حمایت از تولید داخلی، حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از هدررفت منابع ملی است. گزارش‌های مردمی نقش مهمی در کشف موارد قاچاق داشته و انتظار می‌رود با افزایش آگاهی عمومی، زمینه برای کاهش تخلفات بیش از پیش فراهم شود.

