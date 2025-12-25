قتل یک زن 37 ساله در بندر انزلی و دستگیری قاتلان
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی به وقوع یک جنایت منجر به قتل و دستگیری قاتلان اشاره کرده و در این رابطه گفت: جسد یک زن 37 ساله در این شهرستان کشف شد و عاملان قتل این زن نیز دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ امیر وهابزاده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی اعلام فوریتهای پلیس 110 مبنی بر کشف جسد زنی جوان، بلافاصله مأموران انتظامی و تیمهای کارشناسی پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: با بررسیهای میدانی و جمعآوری ادله و شواهد، کارشناسان پلیس آگاهی دریافتند مقتول، زن 37 سالهای بوده که به دلیل اختلاف خانوادگی، توسط پسر خود و با همدستی همسر سابق وی به قتل رسیده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات تخصصی موفق شدند متهمان قتل این زن را شناسایی و در فرایند یک عملیات پلیسی، در کمتر از چند ساعت دستگیر کنند.
سرهنگ وهابزاده به روند اعتراف متهمان به قتل و معرفی آنها به مراجع قضایی اشاره داشته و تصریح کرد: متهمان پس از اعتراف به جرم ارتکابی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی به همکاری مردم با پلیس اشاره کرده و بیان داشت: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا اختلاف خانوادگی منجر به درگیری، مراتب را سریعاً از طریق تلفن 110 به پلیس گزارش دهند.