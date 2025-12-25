خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان خبر داد:

2 کشته و یک مصدوم دستاورد گازگرفتگی و سقوط در کهگیلویه و بویراحمد / یک نوزاد در آمبولانس اورژانس متولد شد

2 کشته و یک مصدوم دستاورد گازگرفتگی و سقوط در کهگیلویه و بویراحمد / یک نوزاد در آمبولانس اورژانس متولد شد
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع 2 حادثه در این استان اشاره کرده و گفت: حوادث گازگرفتگی و سقوط از ارتفاع در بازه زمانی شبانه‌روز گذشته تاکنون در استان 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد افزود: گازگرفتگی با مونوکسیدکربن در شهر یاسوج منجر به کشته شدن یک مرد و یک زن 40 ساله شد. اطرافیان این زوج ساعت 10 بامداد روز چهارشنبه 3 دی ماه در گزارش خود به اورژانس 115 اعلام کردند که 24 ساعت است که آنان به هیچ تماس تلفنی پاسخ نداده‌اند.

وی به چگونگی روند رسیدگی نیروهای اورژانس به این حادثه گازگرفتگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد با فوریت به محل حادثه اعزام شدند، اما این زن و شوهر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده بودند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 122 شهروند ساکن این استان دچار مسمومیت گازگرفتگی شده‌اند که از این تعداد 6 نفر از آنان جان خود را از دست داده‌اند.

غفارفرد تصریح کرد: فردی که از ارتفاعات ماغر در شهرستان بهمئی به پایین سقوط کرده بود امدادرسانی شد. گزارش این حادثه 3 دی ماه به فوریت‌های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد اطلاع‌رسانی شد. امدادگران پس از 5 ساعت تلاش موفق به امدادرسانی انتقال مصدوم و تحویل وی به بیمارستان شدند.

وی همچنین از تولد نوزادی در آمبولانس اورژانس خبر داد و بیان داشت: با کمک تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد یک نوزاد در آمبولانس به دنیا آمد. مادر و فرزند با حال عمومی خوب به مراکز درمانی منتقل شدند.

