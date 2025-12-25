فرمانده انتظامی استان خبرداد؛
کشف ۱۷۳ میلیارد تومان کالای فاقد مجوز طی ۷۲ ساعت گذشته در فارس
فرمانده انتظامی استان از کشف انواع کالای فاقد مجوز به ارزش ۱۷۳ میلیارد تومان در اجرای طرح ۷۲ ساعت گذشته در فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی بیان کرد: در اجرای این طرح ۷۲ ساعت گذشته ، ۷۷ دستگاه خودرو شوتی حامل انواع کالای فاقد مجوز از جمله یخچال، لوازم یدکی، پوشاک، سیگار و ... توقیف و ۱۱۰ نفر راننده و سرنشین قاچاقچی که در این زمینه فعالیت داشتند نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان فارس خاطر نشان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۱۷۳ میلیارد تومان برآورد شده است.
سردار ملکی با تاکید بر تمرکز پلیس بر قاچاق سوخت و احشام، تصریح کرد: در این طرح سه روزه، در مجموع ۱۸۲ هزار لیتر سوخت و ۴۹۶ راس گوسفند و گاو فاقد مجوز نیز کشف شده است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: دستگیری ۲۱۴ نفر خرده فروش و کشف ۲۴۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش، دستگیری ۱۶۷ نفر سارق و جمعآوری و طرد یک هزار و ۶۳۷ نفر اتباع بیگانه فاقد مجوز از دیگر دستاوردهای این طرح بوده است.
وی خاطر نشان کرد: پرونده متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.