خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان خبرداد؛

کشف ۱۷۳ میلیارد تومان کالای فاقد مجوز طی ۷۲ ساعت گذشته در فارس

کشف ۱۷۳ میلیارد تومان کالای فاقد مجوز طی ۷۲ ساعت گذشته در فارس
کد خبر : 1732830
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان از کشف انواع کالای فاقد مجوز به ارزش ۱۷۳ میلیارد تومان در اجرای طرح ۷۲ ساعت گذشته در فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی  بیان کرد: در اجرای این طرح ۷۲ ساعت گذشته ، ۷۷ دستگاه خودرو شوتی حامل انواع کالای فاقد مجوز از جمله یخچال، لوازم یدکی، پوشاک، سیگار و ... توقیف و ۱۱۰ نفر راننده و سرنشین قاچاقچی که در این زمینه فعالیت داشتند نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس خاطر نشان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۱۷۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار ملکی با تاکید بر تمرکز پلیس بر قاچاق سوخت و احشام، تصریح کرد: در این طرح‌ سه روزه، در مجموع ۱۸۲ هزار لیتر سوخت و ۴۹۶ راس گوسفند و گاو فاقد مجوز نیز کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: دستگیری ۲۱۴ نفر خرده فروش و کشف ۲۴۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش، دستگیری ۱۶۷ نفر سارق و جمع‌آوری و طرد یک هزار و ۶۳۷ نفر اتباع بیگانه فاقد مجوز از دیگر دستاوردهای این طرح بوده است.

وی خاطر نشان کرد: پرونده متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا