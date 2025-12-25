جابجایی سایت جدید سپاه به زودی انجام می گیرد

به گزارش ایلنا، سید «سعید شاهرخی» روز پنجشنبه چهارم دیماه در بازدید از سایت جدید سپاه حضرت ابوالفضل لرستان اظهارداشت: ساخت این سایت و سرعت کار این مجموعه قابل تحسین است به نحوی که تفاوت‌های بسیار زیادی نسبت به بازدید گذشته در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه، مشهود است.

وی ادامه داد: همراهی‌ها و همکاری‌های سردار باقری فرمانده سپاه استان در این زمینه قابل تحسین و تقدیر است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه این سایت از نظر شرایط انجام ماموریت‌های سپاه یکی از ضرورت‌های استان بود، گفت: اکنون نیز با توجه به ثبت مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد و وجود پادگان امام حسین علیه السلام در این محدوده، جابه‌جایی پادگان امری ضروری بود که با تلاش‌ها و همکاری‌های سپاه استان و پیشرفت بسیار مطلوب سایت جدید سپاه، این امر به زودی محقق می‌شود.

شاهرخی افزود: این جابحایی گام مهمی برای توسعه گردشگری و کاهش ترافیک در مرکز استان محسوب می‌شود که با همت والای فرمانده و مجموعه سپاه استان قبل از پایان سال جاری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: محوطه پادگان امام حسین علیه السلام باتوجه به گفتگوهایی که با وزیر میراث فرهنگی داشتیم ضمن توجه ویژه به وجود قدمگاه شهدا و یادمان‌های دفاع مقدس و… طبق طرحی که برای توسعه گردشگری آن در دست اقدام است، در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: سایت جدید سپاه استان نیز در ۱۴ هکتار و ۲۰ هزار مترمربع از پیشرفت بسیار مطلوبی برخوردار است.

