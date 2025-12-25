خبرگزاری کار ایران
استاندار لرستان:

جابجایی سایت جدید سپاه به زودی انجام می گیرد

استاندار لرستان گفت: بیش از ۹۵ درصد عملیات ساخت سایت جدید سپاه لرستان صورت گرفته و به زودی مجموعه پادگان امام حسین علیه السلام در سایت جدید مستقر می شود.

به گزارش ایلنا، سید «سعید شاهرخی» روز پنجشنبه چهارم دیماه در بازدید از سایت جدید سپاه حضرت ابوالفضل لرستان اظهارداشت: ساخت این سایت و سرعت کار این مجموعه قابل تحسین است به نحوی که تفاوت‌های بسیار زیادی نسبت به بازدید گذشته در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه، مشهود است. 

وی ادامه داد: همراهی‌ها و همکاری‌های سردار باقری فرمانده سپاه استان در این زمینه قابل تحسین و تقدیر است. 

استاندار لرستان با اشاره به اینکه این سایت از نظر شرایط انجام ماموریت‌های سپاه یکی از ضرورت‌های استان بود، گفت: اکنون نیز با توجه به ثبت مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد و وجود پادگان امام حسین علیه السلام در این محدوده، جابه‌جایی پادگان امری ضروری بود که با تلاش‌ها و همکاری‌های سپاه استان و پیشرفت بسیار مطلوب سایت جدید سپاه، این امر به زودی محقق می‌شود. 

شاهرخی افزود: این جابحایی گام مهمی برای توسعه گردشگری و کاهش ترافیک در مرکز استان محسوب می‌شود که با همت والای فرمانده و مجموعه سپاه استان قبل از پایان سال جاری انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: محوطه پادگان امام حسین علیه السلام باتوجه به گفتگوهایی که با وزیر میراث فرهنگی داشتیم ضمن توجه ویژه به وجود قدمگاه شهدا و یادمان‌های دفاع مقدس و… طبق طرحی که برای توسعه گردشگری آن در دست اقدام است، در اختیار مردم قرار می‌گیرد. 

وی تصریح کرد: سایت جدید سپاه استان نیز در ۱۴ هکتار و ۲۰ هزار مترمربع از پیشرفت بسیار مطلوبی برخوردار است.

