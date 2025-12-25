وزیر راهوشهرسازی:
سهم استان اردبیل از آزمون 200 هزار نفری نظام مهندسی 6200 نفر است / شرکت 1200 نفر از بانوان اردبیل در آزمون
وزیر راهوشهرسازی به آغاز رقابت 200 هزار مهندس در مقاطع کاردانی و کارشناسی آزمون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرده و گفت: سهم مهندسان استان اردبیل در آزمون نظام مهندسی 6200 نفر است که 1200 نفر آنها را بانوان تشکیل میدهند و این تعداد رقم امیدوارکنندهای است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد در بدو ورود به استان اردبیل در جریان یک سفر یک روزه و در جمع خبرنگاران، افزود: این آزمون یکی از مواردی است که باید به توجه هر چه بیشتر مهندسان به کیفیتر کردن ساختوسازها بیانجامد و در این حوزه مسئولیتپذیر باشند.
وی ادامه داد: این آزمون با آزمونهای دیگر یک تفاوت اساسی دارد و آن هم اینکه تنها جنبه علمی و آموزشی ندارد. مهندسان پس از قبولی در آزمون وارد بازار کار و مسئولیتپذیری در حوزه ساختمان خواهند شد و در قبال آنچه که در حوزه ساختمان طراحی، نظارت و اجرا میکنند باید مسئولیتپذیر باشند.
وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: علاوه بر این آزمون در حوزه معاونت ساختمان نیز اقداماتی در بخش نظام مهندسی پیگیری میشود. مقررات ملی ساختمان و رعایت آن و آموزشی که مهندسان باید قبل و بعد از آزمون به جهت اجرای پروژهها ببینند، از اقداماتی است که مورد پیگیری قرار گرفته است.
صادق مالواجرد بر لزوم دقت مهندسان در نظارت بر اجرای اقدامات در حوزه ساختمان، ساخت، نگهداری و بهرهبرداری تأکید داشته و تصریح کرد: امیدواریم با تلاش جوانان این سرزمین که قلب آنها برای کشور در حوزههای مختلف میتپد، در حوزه ساختمان هم افتخارآفرینی کنند.
وی به سفر خود به استان اردبیل اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: امروز این افتخار را دارم با همکارانم در خدمت مردم شریف استان اردبیل باشیم. در سفر به اردبیل بازدید از پروژههای مختلف خواهیم داشت که آغاز آن بازدید از حوزه امتحانی نظام مهندسی اردبیل است.
به گزارش ایلنا، وزیر راهوشهرسازی امروز با استقبال استاندار و سایر مسئولان استانی برای بازدید از طرحهای عمرانی و زیربنایی وارد اردبیل شد. فرزانه صادق مالواجرد در این سفر از طرحهای راهآهن میانه - اردبیل، بزرگراه اردبیل - سرچم و نهضت ملی مسکن در شهرک شهید سلیمانی و خراسانی اردبیل بازدید خواهد کرد.