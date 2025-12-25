خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید قوه قضاییه بر تحول داده‌محور و هوشمندسازی عدالت؛ کاهش چشمگیر پرونده‌ها در خوزستان

تأکید قوه قضاییه بر تحول داده‌محور و هوشمندسازی عدالت؛ کاهش چشمگیر پرونده‌ها در خوزستان
کد خبر : 1732807
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تحول بنیادین در نظام قضایی مبتنی بر پژوهش، فناوری‌های نوین و تصمیم‌گیری داده‌محور، از طراحی سامانه شناسایی اموال و فعالیت‌های اقتصادی محکومان و ارسال لایحه حقوق عامه به دولت خبر داد؛ همزمان رئیس‌کل دادگستری خوزستان نیز از کاهش قابل‌توجه ورودی و موجودی پرونده‌ها و تعیین تکلیف بخش عمده پرونده‌های معوق در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حجت‌الاسلام مهدی هادی امروز پنجشنبه در نشست شورای قضایی استان در محل دادگستری، بر لزوم تحول بنیادین در نظام قضایی کشور با محوریت پژوهش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های دقیق تاکید کرد.

وی به لزوم نظام شناسایی اموال و فعالیت‌های اقتصادی محکومان از طریق طراحی سامانه اشاره کرد و افزود: این سامانه باید به تمام سامانه‌های موجود کشور متصل شود تا اطلاعات مالی و اقتصادی افراد در دسترس قاضی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام هادی همچنین بر لزوم تغییر مسیر نظام قضایی از کمیت‌گرایی به کیفیت‌گرایی تاکید کرد و ادامه داد: اولویت باید تحقق عدالت و نه صرفا بسته شدن پرونده‌ها باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ارسال لایحه حقوق عامه به دولت خبر داد و به اهمیت توجه به خانواده زندانیان اشاره کرد.

همچنین رئیس‌کل دادگستری خوزستان در این نشست، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در راستای سند تحول قضایی، از کاهش ورودی پرونده در برخی موضوعات خبر داد و گفت: با تدابیر اتخاذشده و قضازدایی از پرونده‌های فک پلاک خودرو در سال ۱۴۰۱، از ورود ۱۲ هزار فقره پرونده جلوگیری شد.

علی دهقانی عنوان کرد: در صورت عدم اجرای این اقدامات، به‌صورت سالانه بیش از ۲۰ هزار پرونده در این بخش تشکیل می‌شد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۴۶ درصد از موجودی کل پرونده‌های شعب در دادگستری استان کاهش یافته است؛ این کاهش در دادگاه‌های تجدیدنظر ۶۲ درصد و در دادگاه‌های کیفری یک ۶۴ درصد بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین در این مدت، بیش از ۶۵ درصد پرونده‌های معوق و مسن تعیین تکلیف شد که موجب تسریع در رسیدگی‌ها، رفع اطاله دادرسی و کاهش حجم کاری همکاران قضایی شده است.

دهقانی همچنین به طراحی ۲ سامانه تخصصی در دادگستری استان برای نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد شعب اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا