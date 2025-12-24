به گزارش ایلنا از البرز، مریم اسماعیلی فرد، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز در کمیسیون کارگری استان که در سالن جلسات معاونت سیاسی برگزار شد با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: همه ما وظیفه داریم فراتر از روش‌های معمول عمل کنیم؛ چرا که شیوه‌های پیشین به‌تنهایی قادر به حل مسائل کنونی نخواهد بود.

وی افزود: تصور نکنیم که مسئولیت فقط بر دوش گروه یا نهاد خاص است؛ هر یک از مدیران باید با احساس مسئولیت مضاعف و همت جمعی، به دنبال راه‌های جدید برای حمایت از بخش‌های مختلف از جمله جامعه کارگری باشند.

اسماعیلی‌فرد با اشاره به جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این جنگ، القای ناامیدی و این ذهنیت است که نمی‌توان اقدامی انجام داد. نباید اجازه دهیم چنین تفکری بر تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ما تأثیر بگذارد. مشکلات وجود دارد، اما با تدبیر، همت و تلاش می‌توانیم راهکار پیدا کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: عبور از شرایط فعلی نیازمند نوآوری در تصمیم‌گیری‌هاست. اگر فکر کنیم با همان راهکارهای گذشته می‌توانیم موفق شویم، دچار خطا شده‌ایم. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایده‌های نو، ابتکارات اجرایی و نگاه‌های متفاوت هستیم.

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری البرز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نحوه پیگیری مسائل واحدهای تولیدی و کارگری اشاره کرد و گفت: موضوعاتی که ماهیت استانی دارند، از مسیر ظرفیت‌های داخل استان از جمله فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و امنیتی پیگیری می‌شود و اجازه نمی‌دهیم مشکلاتی که امکان حل آن‌ها در سطح استان وجود دارد، معطل بماند.

وی در پایان با قدردانی از توجه اعضای کمیسیون به مسائل کارگری و رفاه مردم، تأکید کرد: مهم‌ترین نکته این است که منفعل نباشیم و با ارائه پیشنهادها، ابتکارات و راهکارهای عملی، مسیر بهبود وضعیت جامعه کارگری استان را هموار کنیم. یقیناً پس از شب‌های دشوار، روشنایی در راه خواهد بود.

