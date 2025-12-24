خبرگزاری کار ایران
دستگیری قاتل شهروند کرمانشاهی در کمتر از ۷۲ ساعت
سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری قاتل یکی از شهروندان کرمانشاهی در کمتر از ۷۲ ساعت خبر داد و انگیزه آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد

به گزارش  ایلنا از کرمانشاه،  سرهنگ شکرالله کدیوریان عصر چهارشنبه اظهار داشت: به دنبال وقوع حادثه تیراندازی منجر به قتل در پارک محله تازه آباد چوب فروشان رشیدی کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی کاراگاهان پلیس آگاهی مشخص شد، فرد مقتول از ناحیه سر و بدن مورد اصابت چند گلوله کلت قرار گرفته و فرد قاتل نیز متواری شده است.

سرهنگ کدیوریان تصریح کرد: کاراگاهان با انجام‌ کارهای اطلاعاتی و در تحقیقات گسترده خود موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل متواری شده و در عملیاتی نسبت به دستگیری وی در کمتر از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه اقدام کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان در پایان با بیان اینکه این حادثه به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داده از معرفی قاتل دستگیر شده به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.

