تصادف زنجیره‌ای در علی آباد ۱۰ مصدوم برجای گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: عصر امروز برخورد زنجیره‌ای سه پراید و یک پژو ۴۰۵ در محور گرگان به علی‌آباد منجر به مصدومیت ۱۰ نفر شد.

به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی گفت: حادثه ترافیکی در محور گرگان به علی‌آباد و در نزدیکی بیمارستان بقیه‌الله اعظم شهر علی‌آباد رخ داد که طی آن سه دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ به صورت زنجیره‌ای با یکدیگر برخورد کردند. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان، ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش از اورژانس، تیم‌های امدادی از پایگاه‌های زرین‌گل و قرق، سه تیم امدادی متشکل از ۶ نیروی آموزش‌دیده با دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی ست نجات به صحنه حادثه اعزام شدند. 

وی افزود: در این سانحه  ۱۰ نفر حادثه‌دیده گزارش شد که از این تعداد، چهار مصدوم توسط نیروهای هلال‌احمر منتقل شدند. 

سلیمی همچنین به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت سرعت مجاز و احتیاط لازم در رانندگی، به‌ویژه در مسیرهای برون‌شهری، از توقف و تجمع غیرضروری در محل حوادث ترافیکی خودداری کنند تا مسیر برای عبور خودروهای امدادی باز بماند.

