البرز مهیای ورود هدفمند به بازار عمان و کشورهای آفریقایی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی روز چهارشنبه در همایش «عمان؛ دروازه استراتژیک سرمایه‌گذاری و صادرات ایران به بازارهای آفریقا و خلیج فارس» با اشاره به الزامات توسعه دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های کلان کشور، همه استان‌ها موظف به فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی خود هستند و استان البرز با برخورداری از توانمندی‌های متنوع تولیدی، این مسیر را به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه البرز در حوزه‌های تولیدی، غذایی، دارویی و کشاورزی افزود: این استان دارای برندهای معتبر و توان رقابتی بالایی در تولید کالاهای صادرات‌محور است و حضور هیأت اقتصادی البرز در نمایشگاه مواد غذایی و کشاورزی عمان و برگزاری نشست‌های تخصصی در مسقط نیز در راستای معرفی این ظرفیت‌ها انجام شد.

استاندار البرز با تأکید بر روابط مطلوب ایران و عمان تصریح کرد: پیوندهای سیاسی پایدار، نزدیکی جغرافیایی، نگاه مثبت مردم عمان به ایرانیان و سابقه همکاری‌های اقتصادی، بستر مناسبی برای گسترش تعاملات تجاری میان دو طرف فراهم کرده است.

عبداللهی با بیان اینکه عمان تنها یک بازار مصرفی نیست، گفت: این کشور از دیرباز نقش مهمی در صادرات مجدد کالا به کشورهای آفریقایی ایفا کرده و بخش قابل توجهی از محصولات از طریق عمان به بازارهای آفریقا راه پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای پیش‌روی صادرکنندگان استان البرز قرار دهد.

وی با اشاره به تجربیات متفاوت فعالان اقتصادی استان در بازار عمان افزود: برخی شرکت‌های البرزی در تعامل با این بازار عملکرد موفقی داشته‌اند و در مقابل، برخی با چالش‌هایی مواجه شده‌اند که بررسی دقیق این تجربیات می‌تواند به اصلاح مسیر و افزایش ضریب موفقیت صادرات کمک کند.

استاندار البرز با تأکید بر لزوم تحرک بیشتر بازرگانان در حوزه عرضه کالا اظهار کرد: در کنار وجود تقاضا در برخی بازارهای هدف، نقش‌آفرینی فعالانه، برنامه‌ریزی‌شده و مستمر تجار داخلی برای توسعه صادرات ضروری است.

عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: این همایش با هدف شناسایی ظرفیت‌های بازار عمان و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات فعالان اقتصادی و مدیران دارای سابقه فعالیت در این کشور، از جمله سفیر پیشین ایران در عمان، برگزار شده و دولت در استان البرز حمایت کامل خود را از بخش خصوصی و صادرکنندگان اعلام می‌کند تا مسیر افزایش صادرات و ارزآوری با قوت ادامه یابد.

