خبرگزاری کار ایران
فرونشست بلوار حر در مشهد/ در حال حاضر امکان تردد در این خیابان وجود ندارد
رئیس پلیس راهور مشهد گفت: فرونشست زمین در روز چهارشنبه موجب انسداد بخشی از بلوار پرتردد «حر» در این کلانشهر شد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سرهنگ محسن موسی آبادی  در این خصوص افزود: در حال حاضر امکان تردد خودروها در این مسیر میسر نیست لذا رانندگان می توانند برای عبور در این منطقه ، بلوار قمر بنی هاشم(ع) را جایگزین مسیر بلوار حر کنند.

وی با بیان اینکه عوامل شهرداری اعلام کرده‌اند عصر امروز این مسیر بازگشایی خواهد شد، اضافه کرد: در حال حاضر نیروهای راهور در مسیر مستقر شده و به هدایت ترافیک مشغول هستند.

