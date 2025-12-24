فرونشست بلوار حر در مشهد/ در حال حاضر امکان تردد در این خیابان وجود ندارد

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سرهنگ محسن موسی آبادی در این خصوص افزود: در حال حاضر امکان تردد خودروها در این مسیر میسر نیست لذا رانندگان می توانند برای عبور در این منطقه ، بلوار قمر بنی هاشم(ع) را جایگزین مسیر بلوار حر کنند.

وی با بیان اینکه عوامل شهرداری اعلام کرده‌اند عصر امروز این مسیر بازگشایی خواهد شد، اضافه کرد: در حال حاضر نیروهای راهور در مسیر مستقر شده و به هدایت ترافیک مشغول هستند.

انتهای پیام/