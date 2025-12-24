خبرگزاری کار ایران
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار همچنان افزایشی است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا ازرشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۲ میلیون تومان

ربع سکه ۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان و هر دلار ۱۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۵۸ هزار و ۲۲۰ تومان در بازار در حال معامله است.

قیمت انس طلای جهانی نیز به ۴۴۸۵ دلار رسید.

