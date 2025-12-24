قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار همچنان افزایشی است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا ازرشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۲ میلیون تومان
ربع سکه ۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان و هر دلار ۱۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۵۸ هزار و ۲۲۰ تومان در بازار در حال معامله است.
قیمت انس طلای جهانی نیز به ۴۴۸۵ دلار رسید.