معاون شرکت آب منطقهای استان مطرح کرد؛
تصرف حریم رودخانهها از چالشهای جدی منابع آب فارس است
معاون قضایی دادگستری فارس: با تخلفات حوزه آب قاطعانه برخورد می شود
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای فارس با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی استان بر اهمیت فرهنگسازی و اقدامات فرهنگی، اهمیت تداوم حمایت و همراهی دستگاه قضا در اجرای قوانین مرتبط با بهرهبرداران متخلف و اثربخشتر شدن اقدامات فرهنگی و اطلاعرسانی، تاکید کرد.
داودیمهر با اشاره به ورود مجلس برای بررسی و تصویب قانونی جدید در مواجهه با متخلفان حوزه آب، گفت: قانون جدید در صورت تصویب زمینه محرومیت متخلفان حوزه آب از خدمات مختلف اجتماعی و اقتصادی و اثرگذاری مطلوبتر اقدامات پیشگیرانه و کاهش چشمگیر هزینهها در مواجهه با اینگونه جرایم را فراهم میکند.
وجود ۶۴ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه دارای پروانه در فارس
مدیر حفاظت شرکت آب منطقهای فارس نیز در این نشست با قدردانی از همراهی دادگستری در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب استان، اجرای دقیق قوانین مرتبط با نصب کنتورهای هوشمند روی چاههای مُجاز را از راهکارهای مهم مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی دانست.
علیاکبر بازیار، با اشاره به وجود ۶۴ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه دارای پروانه در فارس، تعداد چاههای کشاورزی استان را حدود ۶۰ هزار حلقه ذکر و اضافه کرد: تنها ۵۲ هزار حلقه از کل این چاهها فعال و دارای آب است.
مدیر حفاظت شرکت آب منطقهای فارس با بیان اینکه از تعداد کل چاههای مجاز ذکر شده، ۳۲ هزار و ۵۰۰ حلقه دارای کنتور است، گفت: از کل کنتورهای نصب شده روی چاههای مجاز، بالغبر ۲۶ هزار دستگاه کنتور هوشمند است.
بازیار گفت: برای الزام بهرهبرداران به نصب کنتورهای هوشمند، راهکارهای قانونی مختلفی وجود دارد که با مساعدت و همکاری دادگستری و شرکتهای توزیع برق میتوان اجرا کرد.
وی از دیگر چالشهای موجود را برداشت از منابع آب سطحی شامل رودخانهها، دریاچهها و سدها ذکر و اضافه کرد: طی سنوات گذشته تاکنون با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، بارها نسبت به مواجهه قانونی با برداشتکنندگان غیرمجاز از منابع آب سطحی در محدودههای مختلف انجام شده اما به دلایلی تخلفات تکرار شده است.
مدیر امور حقوقی شرکت آب منطقهای فارس نیز با اشاره به هزینههای سنگین پُر و مسلوبسازی چاههای فاقد مجوز، لزوم پیشبینی و اجرای راهکارهای اثرگذار و کمهزینه برای مقابله با تخلفات حوزه آب را متذکر شد.
فرنوش فخیمی با یادآوری اینکه در برخی شهرستانهای استان با همکاری دستگاه قضا، اقدامات موثری در راستای مقابله با تخلفات حوزه آب انجام شده است، خواستار تسری روشهایی نظیر دریافت هزینه پُرو مسلوب کردن چاه و جمعآوری تجهیزات برداشت غیرقانونی آب از متخلفان شد.
مدیر امور حقوقی آب منطقهای فارس همچنین از لزوم پذیرش نظرات گروههای حفاظت این شرکت بهعنوان کارشناس از سوی قضات دستگاه قضایی شد.
لزوم توجه جدی به اقدامات فرهنگی برای ممانعت از شکلگیری تخلفات حوزه آب
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس نیز در این نشست، با اشاره به لزوم توجه جدی به اقدامات فرهنگی و اطلاعرسانی برای ممانعت از شکلگیری تخلفات حوزه آب، بر تداوم همراهی و حمایت کامل دستگاه قضا دراینرابطه تاکید کرد.
قاضی اسماعیل اکبری با تصریح اینکه باید تکلیف برداشتهای غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی مشخص و از این منابع به جد صیانت شود، بر لزوم برگزاری جلسات مستمر با حضور مسئولان ارشد، مدیران و کارشناسان دستگاههای ذیربط برای رسیدن به راهکارهای اجرایی در این حوزه تاکید کرد.
اکبری با اشاره به ضرورت فراهم کردن بستر آموزش برای کارشناسان حفاظت آب منطقهای فارس با هدف پذیرش گزارشهای کارشناسی آنان از سوی دادگستری تاکید و ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال به جمعبندی مناسب و راهکارهای اجرایی برای مقابله اثرگذار با تخلفات حوزه آب رسیده و در سال جدید شاهد اقداماتی اساسی در این بخش باشیم.
در پایان این نشست، لوح سپاس مدیرعامل آب منطقهای فارس بهواسطه همکاریهای مستمر و اثرگذار دستگاه قضا توسط معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای تقدیم قاضی اسماعیل اکبر معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس شد.