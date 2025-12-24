ناکارآمدی اجرای قانون، بازنشستگان را به بیمه تکمیلی سوق داده است

به گزارش خبرنگار ایلنا از خراسان رضوی، نصرالله دریابیگی در اردوی زیارتی وسیاحتی کانون های بازنشستگان مازندران که در مشهد برگزار شد، اظهارکرد: کمبود دارو، نبود تخت بیمارستانی و محدودیت در انجام اعمال جراحی باعث شده است ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی به‌طور کامل اجرا نشود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، بیمه درمان تکمیلی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حمایت از بازنشستگان، به‌ویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج است.

نائب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور با تأکید بر ماهیت منابع سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان امانت‌دار حق بیمه کارگران است و هیچ نهادی حق مداخله یا استفاده نادرست از منابع آن را ندارد.

وی همچنین با انتقاد از پرداخت ناقص تعهدات قانونی بیان کرد: حقوق بازنشستگان باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود، اما در شرایط فعلی تنها بخشی از این تعهدات اجرایی شده است.

دریابیگی با تأکید بر پایبندی بازنشستگان به نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: مطالبات بازنشستگان نه سیاسی است و نه جناحی؛ این مطالبات ریشه در قانون، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت کارگر دارد.

وی خواستار توجه جدی دولت و مدیران سازمان تأمین اجتماعی به اجرای کامل قوانین حمایتی و رفع مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان شد.

