هوای تبریز برای گروه‌های حساس ناسالم است

مرکز پایش کیفیت هوای آذربایجان شرقی اعلام کرد: هوای کلانشهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۰۲ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.

کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

