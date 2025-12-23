خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان جدید شهرستان شوش معرفی شد / تأکید بر برخورد قاطع با فساد اداری و اقتصادی

دادستان جدید شهرستان شوش معرفی شد / تأکید بر برخورد قاطع با فساد اداری و اقتصادی
کد خبر : 1732124
لینک کوتاه کپی شد.

آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش با حضور عیسی پورسلیمی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خوزستان و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در این مراسم، مسلم کرم‌اللهی دادستان سابق شهرستان شوش تودیع و مهدی امیرخانی به‌عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب این شهرستان معارفه شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان در این آیین با تأکید بر لزوم تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه قضایی، گفت: ارتقای امنیت اجتماعی، تعامل مؤثر دستگاه قضایی با سایر نهادها و پاسخگویی به مطالبات مردمی از اولویت‌های اساسی دادستانی است.

عیسی پورسلیمی با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان شوش افزود: این شهرستان به دلیل ویژگی‌های خاص خود از اهمیت ویژه‌ای در استان خوزستان برخوردار است و انتظار می‌رود رسیدگی به پرونده‌های قضایی و خدمت‌رسانی به مردم با جدیت بیشتری دنبال شود.

دادستان جدید عمومی و انقلاب شوش نیز در این آیین، خدمت در این شهرستان را توفیقی بزرگ دانست و گفت: خدا را شاکرم که این فرصت فراهم شد تا در شهر حضرت دانیال نبی(ع)، نماد وحدت، عشق حسینی و پیروی از آرمان‌های سیدالشهدا(ع)، به مردم خدمت کنم.

مهدی امیرخانی با تأکید بر قانون‌مداری در همه حوزه‌ها اظهار کرد: همه مدیران، مسئولان و دستگاه‌های شهرستان باید بدانند قانون فصل‌الخطاب است و همگان مکلف به رعایت آن هستند.

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی افزود: اجرای عدالت و احقاق حق، رسالت اصلی دستگاه قضایی است و دادستان نقش و مسئولیت سنگینی در تحقق این مأموریت خطیر بر عهده دارد.

دادستان شوش با بیان اینکه وجود روزنه‌های فساد در برخی دستگاه‌ها از تهدیدات اساسی علیه نظام جمهوری اسلامی است، گفت: دستگاه قضایی در شهرستان شوش همسو با سیاست‌های عالی قوه قضاییه، عزم جدی برای برخورد با فساد مالی و اداری دارد.

امیرخانی تأکید کرد: قوانین لازم برای مبارزه با فساد وجود دارد و آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، عزم و اراده مسئولان برای سالم‌سازی فضای اداری و اقتصادی جامعه است.

وی همچنین با تشریح برنامه‌های دادستانی در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی گفت: محتکران و سوداگرانی که موجب فشار بر معیشت مردم می‌شوند، به‌صورت ویژه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با مجازات‌های بازدارنده و عبرت‌آموز مواجه خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب شوش صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی، بهداشت عمومی، عملکرد شهرداری‌ها، آبفا، مسکن و شهرسازی، محیط زیست و مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و تخریب محیط زیست را از اولویت‌های کاری خود برشمرد و افزود: مدعی‌العموم باید نماینده مردم در پیگیری مطالبات به‌حق شهروندان باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا