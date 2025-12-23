خبرگزاری کار ایران
سه عضو یک خانواده در بوکان بر اثر انفجار مواد محترقه جان باختند

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان از جان‌باختن سه نفر از اعضای یک خانواده در پی انفجار مواد محترقه در محله زیباشهر این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، رسول معروفی روز سه‌شنبه گفت: این حادثه چهارشنبه شب هفته گذشته رخ داد و در جریان آن چهار نفر از اعضای یک خانواده شامل پدر، مادر و دو دختر به شدت مجروح شدند.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان اضافه کرد: شدت انفجار به حدی بود که حدود ۸۰ درصد واحد مسکونی تخریب شد.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان بلافاصله پس از حضور در محل، ضمن مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به واحدهای مجاور، مصدومان را به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل کردند.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: در بررسی های اولیه مشخص شد با توجه به شدت انفجار و تخریب واحد مسکونی، این حادثه بر اثر انفجار مواد محترقه روی داده است.

معروفی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه بر اثر انفجار مواد محترقه رخ داده است، توضیح داد: چند روز پس از حادثه، پدر ۴۴ ساله و مادر ۴۰ ساله خانواده در یکی از مراکز درمانی ارومیه جان باختند و امروز نیز دختر ۲۰ ساله آنان به دلیل شدت جراحات فوت کرد.

به گفته وی، دختر ۱۳ ساله این خانواده همچنان در وضعیت نامساعد در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های مرکز استان بستری است.

معروفی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از نگهداری هرگونه مواد محترقه صنعتی یا دست‌ساز در منازل خودداری کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

شهر بوکان با جمعیتی حدود ۲۳۰ هزار نفر، دارای چهار ایستگاه آتش‌نشانی و ۴۰ نیروی عملیاتی است و در جنوب آذربایجان‌غربی قرار دارد.

