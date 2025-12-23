خبرگزاری کار ایران
هفتمین جشنواره گل نرگس در شهرستان خفر برگزار می شود
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر ازبرگزاری هفتمین جشنواره گل نرگس شهرستان خفر از ۹ الی ۱۳ دی ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر طاهری باب اناری گفت: این جشنواره به همت اتاق اصناف و همکاری سایر ادارات و فعالان حوزه گردشگری برگزار خواهد شد. 

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر افزود: گل نرگس یکی از نعمت‌های الهی است که در بوم خفر به‌خوبی رشد و نمو دارد و بر پایه قرار هرساله، جشنواره گل نرگس با ایجاد غرفه‌های متنوع برای به نمایش گذاشتن محصولات و صنایع‌دستی خفر برنامه‌ریزی‌شده است.

طاهری باب اناری  تصریح کرد: این جشنواره در بوستان غدیر شهر باب انار اجرا خواهد شد و در این دوره بیش از ۵۰ غرفه طراحی و پیش‌بینی‌شده است که در غرفه‌ها گل نرگس، محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، غذاهای بومی و محلی شهرستان توسط تولیدکنندگان اولیه به نمایش و فروش گذاشته می‌شود.

وی گفت: مهم‌ترین هدف برگزاری جشنواره معرفی ظرفیت‌های شهرستان خفر و جذب سرمایه‌گذار و ایجاد محیطی بانشاط و فرح‌بخش با برگزاری برنامه‌های شاد است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابیان اینکه امکان خرید گل نرگس و محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی برای بازدیدکنندگان فراهم‌ شده است، از همه مسئولان استانی و شهرستانی و عموم مردم سطح استان فارس و شهرستان خفر برای شرکت در این جشنواره دعوت به عمل آورد. و یاد آور شد که جشنواره گل نرگس شهرستان خفر در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

