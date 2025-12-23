خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:

4 مصدوم دستاورد واژگونی خودرو درجاده اراک - توره

کد خبر : 1731919
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو در جاده اراک - توره 4 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: در پی اعلام خبر واژگونی یک دستگاه خودرو در ساعت حدود 5 بامداد امروز سه‌شنبه 2 دی ماه به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی در جاده اراک به توره، بعد از محدوده رباط‌میل، بلافاصله آمبولانس‌ پایگاه‌های اورژانس 115 روناس و توره به محل اعزام شدند.

وی به تعداد مصدومان این حادثه رانندگی و چگونگی امدادرسانی به حادثه‌دیدگان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حادثه 4 نفر مصدوم شدند که پس از انجام قدامات فوریت‌های‌ پزشکی در صحنه، مصدومین جهت دریافت خدمات تخصصی‌تر با آمبولانس به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل شدند.

