خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا
کد خبر : 1731761
لینک کوتاه کپی شد.

امروز شاخص کیفی هوای ۷ شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۴ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز سه‌شنبه شنبه ۲ دی ماه در خرمشهر ۱۷۱، آبادان ۱۶۸، کارون ۱۶۱، ماهشهر ۱۵۹، اهواز ۱۵۷، شادگان ۱۵۲، دشت آزادگان ۱۵۱ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه است.

همچنین هویزه با ۱۲۱، آغاجاری ۱۰۵، شوشتر ۱۰۳، ملاثانی ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.  

براساس داده‌های این سامانه، امیدیه، اندیمشک، باغملک، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان در وضعیت قابل قبول و اندیکا، ایذه، دهدز و لالی در وضعیت پاک قرار دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا