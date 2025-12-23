۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا
امروز شاخص کیفی هوای ۷ شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۴ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز سهشنبه شنبه ۲ دی ماه در خرمشهر ۱۷۱، آبادان ۱۶۸، کارون ۱۶۱، ماهشهر ۱۵۹، اهواز ۱۵۷، شادگان ۱۵۲، دشت آزادگان ۱۵۱ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه است.
همچنین هویزه با ۱۲۱، آغاجاری ۱۰۵، شوشتر ۱۰۳، ملاثانی ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
براساس دادههای این سامانه، امیدیه، اندیمشک، باغملک، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان در وضعیت قابل قبول و اندیکا، ایذه، دهدز و لالی در وضعیت پاک قرار دارند.