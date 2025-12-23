رئیس شورای شهر وزوان:
مطالبه قانونی مردم میمه و وزوان ۱۶ ماه معطل مانده است / مصوبه دولت باید بدون اما و اگر اجرا شود
رئیس شورای شهر وزوان با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه قانونی تأسیس شهرستان میمه و وزوان، تأکید کرد: با وجود طی کامل مسیرهای قانونی، از تصویب در هیئت دولت تا رأی قطعی دیوان عدالت اداری، این مصوبه هنوز اجرا نشده است.
محمدرضا یونسی، رئیس شورای شهر وزوان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه قانونی تأسیس شهرستان میمه و وزوان تأکید کرد: با وجود طی کامل مسیرهای قانونی، از تصویب در هیئت دولت تا رأی قطعی دیوان عدالت اداری، این مصوبه ۱۶ ماه است که اجرا نشده و موجب نارضایتی جدی مردم منطقه شده است.
وی با اشاره به سابقه این مطالبه مردمی اظهار داشت: با توجه به فاصله زیاد بخش میمه و وزوان از مرکز شهرستان که به بیش از ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر میرسد، از سال ۱۳۹۱ پیگیر تشکیل شهرستان مستقل بودیم. این پرونده پس از سالها پیگیری، در ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ با صدور مصوبه شماره ۷۹۲۴۰ در هیئت دولت به نتیجه رسید و این مصوبه توسط دکتر عارف به وزارت کشور و سپس به استانداری اصفهان ابلاغ شد. همچنین مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس نیز این موضوع را تأیید و ابلاغ کردهاند.
رئیس شورای شهر وزوان افزود: علیرغم نبود هرگونه منع قانونی، در شورای تأمین استان مخالفتهایی صورت گرفت و اجرای مصوبه متوقف شد. حتی پس از شکایت به دیوان عدالت اداری و صدور رأی بدوی و تجدیدنظر که استانداری اصفهان را ملزم به اجرای مصوبه هیئت دولت میکرد، باز هم این مصوبه در شورای تأمین با مخالفتهایی مواجه شد.
یونسی با اشاره به آثار اجتماعی این تعلل تصریح کرد: ۱۶ ماه تأخیر در اجرای مصوبه، موجب تضییع حقوق مردم، افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی شده است. مردم منطقه بارها به صورت قانونی و مسالمتآمیز، از جمله با برگزاری راهپیمایی، خواستار اجرای حق قانونی خود شدهاند.
وی با اشاره به مشکلات روزمره مردم گفت: امروز یک کشاورز برای دریافت سادهترین خدمات اداری مانند بن سوخت، مجبور است ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر رفتوبرگشت داشته باشد. تبدیل بخش میمه و وزوان به شهرستان، موجب ایجاد زیرساختهای اداری، تسهیل خدماترسانی، جلوگیری از مهاجرت و تقویت ماندگاری جمعیت خواهد شد.
رئیس شورای شهر وزوان با بیان ظرفیتهای تاریخی و اقتصادی منطقه گفت: این منطقه با قدمتی بیش از سه هزار سال، دارای دو قنات بزرگ، معادن ارزشمند و جایگاه مناسب کشاورزی است. جمعیت این بخش در اوایل انقلاب حدود ۴۰ هزار نفر بوده که متأسفانه اکنون به حدود ۲۳ هزار نفر کاهش یافته و این کاهش، نشانه مهاجرت گسترده ناشی از کمتوجهی به توسعه منطقه است.
یونسی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبه دولت، تأیید مجلس و رأی قطعی دیوان عدالت اداری، همگی بر یک موضوع تأکید دارند و آن هم اجرای فوری تأسیس شهرستان میمه و وزوان است. هیچ نهادی حق ندارد خارج از چارچوب قانون، مانع اجرای مصوبه لازمالاجرا شود. مطالبه مردم روشن، قانونی و غیرقابل چشمپوشی است و این موضوع تا تحقق کامل حق مردم با جدیت پیگیری خواهد شد.