کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی اعلام کرد:
تعطیلی مدارس ابتدایی شهر اراک و چند روستای این شهرستان روز 2 دی / آموزشها در بستر سامانه شاد انجام میشود
شهروندان از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند
استانداری مرکزی با صدر اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل سکون هوا و غلظت آلایندهها، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی شهر اراک و چند روستای این شهرستان روز سهشنبه 2 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه ادارهکل محیطزیست استان به عنوان دبیرخانه، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی تشکیل شد و بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز سهشنبه 2 دی ماه به شرح ذیل اعلام شده است.
با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از سوی ادارهکل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخصها در شهرستان اراک، علاوه بر مدارس ابتدایی تمامی مراکز پیشدبستانی و مهدهای کودک شهر اراک نیز در روز یاد شده تعطیل هستند.
بر این اساس تمامی فعالیت آموزشی مدارس مقطع ابتدایی، در شهر اراک و روستاهای، رباطمیل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجیآباد، گاوخانه، مرزیجران روز سهشنبه 2 دی ماه به صورت غیرحضوری بوده و آموزشها در بستر سامانه شاد برگزار میگردد.
موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر 2 سال و هچنین کارمندان دارای بیماری زمینهای، از مهمترین موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است که باید به صورت ویژه به آنها توجه شود.
اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو در راستای کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم، تعطیلی موقت واحد آندسازی ایرالکو به دلیل مصرف بالای انرژی و انتشار ذرات و گازهای آلاینده در محیط به دلیل نشت و نشر غیر هدایت شده، از مصوبات دیگر این کارگروه است.
تداوم استفاده حداکثری نیروگاه حرارتی شازند از سوخت گاز و مازوت کمسولفور، کنترل آلودگی در کورههای آجرپزی و همچنین عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند از دیگر مواردی است که در مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به آنها تأکید شده است.
پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی توسط ادارهکل حفاظت محیطزیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداری اراک، از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه فوق است.
همچنین پلیس راهور موظف است با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، برخورد شدید داشته باشد و در این خصوص اعمال قانون لازم را اجرایی کنند. این موضوع نیز از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است.
همچنین در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی از عموم شهروندان به ویژه گروههای سنی حساس علیالخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار و ... درخواست شده است از ترددهای غیرضروری در فضای باز با جدیت خودداری کنند.
باید این نکته را در نظر داشت که در صورت ضرورت تردد در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا را جدی بگیرند. همچنین در این اطلاعیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز توصیه شده است.
لازم به ذکر است کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به دلیل شرایط موجود، روزانه ساعت 19 تشکیل جلسه داده و تصمیمات این کارگروه در خصوص اعلام تعطیلیها بر اساس تحلیل دادهها و نظریه کارشناسی تمامی اعضا اتخاذ میگردد.
ذکر این نکته ضروری است که یکی از ملاکهای تصمیمگیری برای تعطیلیها میانگین شاخص ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در تعداد بالاتر بوده و در این راستا بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای تمامی شهر نیست.