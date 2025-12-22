خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان خبر داد:

خسارت 110 هزار میلیارد ریالی سیل به محورهای مواصلاتی هرمزگان

خسارت 110 هزار میلیارد ریالی سیل به محورهای مواصلاتی هرمزگان
کد خبر : 1731572
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان هرمزگان به تشریح آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده این استان پرداخته و در این خصوص گفت: طبق برآوردهای اولیه بارندگی‌های شدید اخیر و در پی آن وقوع سیل در بخش‌هایی از استان، حدود 110 هزار میلیارد ریال به محورهای مواصلاتی استان خسارت وارد شده است.

به گزارش ایلنا، مجید سلحشور افزود: تیم‌های کارشناسی در حال تکمیل اطلاعات و برآورد دقیق خسارات وارده به داخل روستاها هستند. در حال حاضر، اولویت اصلی عملیات اجرایی بر روی لایروبی منازل متمرکز شده است. برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی، تمام نیروهای امدادی و تجهیزات لازم در این مناطق مستقر هستند.

وی آخرین گزارش‌ها از ابعاد خسارات سیل اخیر و اقدامات امدادی در سطح استان را ارائه کرده و ادامه داد: اقدامات لازم در راستای امدادرسانی به مناطق سیل‌زده در استان هرمزگان در حال انجام است. در این رابطه امدادهای اولیه و ضروری برای تمامی سیل‌زدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده است.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان هرمزگان با اعلام خبر خوش برای کشاورزان و مردم منطقه، اظهار داشت: سد استقلال میناب که پیش از بارش‌های اخیر تقریباً خشک شده بود، اکنون آورده بسیار خوبی داشته است. در حال حاضر 185 میلیون مترمکعب آب در مخزن سد استقلال ذخیره شده که معادل 75 درصد پرشدگی مخزن است.

سلحشور به پیش‌بینی‌های هواشناسی در راستای تداوم بارش‌ها و افزایش ظرفیت سدها اشاره داشته و تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تداوم بارش‌ها در روزهای آینده، انتظار می‌رود میزان پرشدگی سدها افزایش یابد که این موضوع نویدبخش سالی خوب برای بخش کشاورزی منطقه خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا