مدیرکل راهوشهرسازی استان خبر داد:
خسارت 110 هزار میلیارد ریالی سیل به محورهای مواصلاتی هرمزگان
مدیرکل راهوشهرسازی استان هرمزگان به تشریح آخرین وضعیت مناطق سیلزده این استان پرداخته و در این خصوص گفت: طبق برآوردهای اولیه بارندگیهای شدید اخیر و در پی آن وقوع سیل در بخشهایی از استان، حدود 110 هزار میلیارد ریال به محورهای مواصلاتی استان خسارت وارد شده است.
به گزارش ایلنا، مجید سلحشور افزود: تیمهای کارشناسی در حال تکمیل اطلاعات و برآورد دقیق خسارات وارده به داخل روستاها هستند. در حال حاضر، اولویت اصلی عملیات اجرایی بر روی لایروبی منازل متمرکز شده است. برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی، تمام نیروهای امدادی و تجهیزات لازم در این مناطق مستقر هستند.
وی آخرین گزارشها از ابعاد خسارات سیل اخیر و اقدامات امدادی در سطح استان را ارائه کرده و ادامه داد: اقدامات لازم در راستای امدادرسانی به مناطق سیلزده در استان هرمزگان در حال انجام است. در این رابطه امدادهای اولیه و ضروری برای تمامی سیلزدگان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده است.
مدیرکل راهوشهرسازی استان هرمزگان با اعلام خبر خوش برای کشاورزان و مردم منطقه، اظهار داشت: سد استقلال میناب که پیش از بارشهای اخیر تقریباً خشک شده بود، اکنون آورده بسیار خوبی داشته است. در حال حاضر 185 میلیون مترمکعب آب در مخزن سد استقلال ذخیره شده که معادل 75 درصد پرشدگی مخزن است.
سلحشور به پیشبینیهای هواشناسی در راستای تداوم بارشها و افزایش ظرفیت سدها اشاره داشته و تصریح کرد: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر تداوم بارشها در روزهای آینده، انتظار میرود میزان پرشدگی سدها افزایش یابد که این موضوع نویدبخش سالی خوب برای بخش کشاورزی منطقه خواهد بود.