خبرگزاری کار ایران
بازگشت آلودگی هوا به آذربایجان غربی/هوای ارومیه نا سالم برای تمام گروه های سنی است

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: کیفیت هوای شهر ارومیه امروز در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

به گزارش ایلنا، سعید موسوی گفت: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا، شاخص کیفیت هوای ارومیه هم‌اکنون ۱۵۴ بوده و در محدوده ناسالم قرار دارد.

وی با بیان اینکه آلاینده غالب در هوای امروز شهر، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM₂.₅) است، ادامه داد: این ذرات به دلیل قابلیت نفوذ عمیق به سیستم تنفسی، می‌تواند خطرات جدی برای سلامت شهروندان به ویژه گروه‌های حساس ایجاد کند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات بهداشتی، اظهار کرد: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و افراد مبتلا به آسم تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

موسوی همچنین از شهروندان خواست در صورت ضرورت خروج از منزل، از ماسک‌های استاندارد استفاده کرده و از انجام فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: بیماران قلبی و تنفسی در صورت مشاهده علائمی مانند تنگی نفس، سرفه‌های مداوم، سوزش چشم یا درد قفسه سینه، در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: وضعیت کیفی هوا به‌صورت مستمر پایش می‌شود و آخرین اطلاعات از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

