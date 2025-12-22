به گزارش ایلنا، این پویش با هدف تثبیت خاک و کاهش کانون‌های مولد گردوغبار، با کشت بذر گونه‌های بومی و متناسب با اقلیم منطقه از جمله آنغوزه و بادام کوهی در تپه‌ها و ارتفاعات پیرامونی تالاب‌ها انجام شد؛ عرصه‌هایی که فاصله مشخصی با حاشیه تالاب دارند و پیش‌تر نیز در برخی نقاط آن‌ها عملیات مشابه صورت گرفته و سبزشدن پوشش گیاهی مشاهده شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان، با تأکید بر رعایت اصول فنی در اجرای این طرح گفت: کاشت گونه‌ها بر اساس ظرفیت اکولوژیک عرصه‌ها انجام شد؛ به‌گونه‌ای که در حاشیه تالاب صرفاً گز، به‌عنوان گونه سازگار با شرایط تالابی، کاشته شد و بذرکاری گونه‌های دیگر به تپه‌ماهورهای پیش از تالاب اختصاص یافت تا تعادل طبیعی زیستگاه حفظ شود.

رامین پریسایی، افزود: این اقدامات نقش مؤثری در کاهش فرسایش بادی، کنترل ریزگردها و افزایش تاب‌آوری سرزمین دارد و مشارکت فعال جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد، استمرار و اثربخشی برنامه‌های محیط زیستی را تضمین می‌کند.

فرماندار شهرستان بختگان نیز در این آیین با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان مردمی، حفاظت از تالاب‌های طشک و بختگان را یک مسئولیت ملی دانست و بر تداوم اقدامات علمی و پیشگیرانه برای مقابله با ریزگردها تأکید کرد.

این پویش به‌عنوان یکی از راهکارهای کم‌هزینه و اثربخش محیط زیستی، گامی عملی در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و سلامت زیست‌بوم‌های حساس کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/