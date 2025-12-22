انتصابات اصلاح طلبانه در استانداری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، با صدور احکامی، "عباس بهشتی" فرماندار اسبق شهرستان دنا در دولت اعتدال که در دولت چهارم مسوولیت مدیرکلی پدافندغیرعامل استانداری کهگیلویه و بویراحمد را بعهده داشت بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بویراحمد منصوب و "منوچهر محمدی" که در دولت اعتدال، مسوولیت مدیری جهادکشاورزی شهرستان بویراحمد را بعهده داشت و کمتر از یکسال هم در دولت چهاردهم فرماندار شهرستان بویراحمد بود، جایگزین علیرضا نیک روز مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد شد.

احسان دانشی اصل بخشدار اسبق لوداب هم که مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کهگیلویه و بویراحمد را برعهده داشت از مسوولیتش کنار گذاشته شد و محسن عسکری جایگزین وی گردید.

بنظر می رسد انتصابات جدید در راستای پاسخ به انتقادات شدید اصلاح طلبان کهگیلویه و بویراحمد از عملکرد استاندار این استان بوده است.

