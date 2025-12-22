خبرگزاری کار ایران
آزادسازی 1000 میلیاردی اراضی زراعی در نوشهر

آزادسازی 1000 میلیاردی اراضی زراعی در نوشهر
فرمانده انتظامی مازندران از آزادسازی 10 هزار متری اراضی زراعی به ارزش 1000 میلیارد ریال در شهرستان نوشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی تغییر کاربری اراضی زراعی از سوی افرادی سودجو در شهرستان نوشهر، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی از شناسایی زمین‌های زراعی که ساخت‌وساز غیرقانونی در آن بوده‌اند خبر داد و افزود: پس از هماهنگی قضائی و با همکاری نماینده اداره جهاد کشاورزی در یک اقدام عملیاتی تعداد 7 ویلای لوکس بناشده در این اراضی زراعی تخریب شد.

فرمانده انتظامی مازندران از رهاسازی 10 هزار متر از اراضی زراعی شهرستان نوشهر در این عملیات خبر داد و اظهار داشت: کارشناسان ارزش زمین‌های رهاسازی شده طی این عملیات را بالغ‌بر 1000 میلیارد ریال عنوان کردند.

سردار مفخمی با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری باید بر اساس هماهنگی با ادارات ذی‌ربط صورت گیرد، اظهار داشت: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و 8 متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شدند.

