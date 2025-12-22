خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارشناس رسمی دادگستری در اردبیل به جرم ارتشاء بازداشت شد

کارشناس رسمی دادگستری در اردبیل به جرم ارتشاء بازداشت شد
کد خبر : 1731195
لینک کوتاه کپی شد.

اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل از دستگیری یک کارشناس رسمی دادگستری در حین دریافت رشوه از صاحب یک پرونده خبر داد.

به گزارش ایلنا از اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری اردبیل، اداره حفاظت و اطلاعات   دادگستری استان اردبیل  روز دوشنبه اعلام کرد: در پی رصد و اقدامات اطلاعاتی کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، یک کارشناس رسمی دادگستری هنگام دریافت رشوه از سوی صاحب پرونده شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس این گزارش ، این کارشناس در قبال ارائه نظر کارشناسی در یک پرونده، مبلغی در حدود ۵۰۰ دلار از طرف پرونده درخواست کرده بود که در جریان عملیات هماهنگ و هنگام دریافت وجه رشوه در محل، توسط کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل دستگیر شد.

اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مقابله با فساد اعلام کرد: برخورد جدی و قانونی با هرگونه فساد، صیانت از سلامت دستگاه قضایی و عاری‌سازی ساحت عدالت از هرگونه ناپاکی، از رویکردهای اصلی حفاظت و اطلاعات دادگستری است و با هرگونه تخلف و جرم در این حوزه، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

همچنین، رسیدگی به پرونده متخلف در چهارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است و به منظور برخورداری از همکاری‌های مردمی، سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی است.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن