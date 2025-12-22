کارشناس رسمی دادگستری در اردبیل به جرم ارتشاء بازداشت شد

به گزارش ایلنا از اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری اردبیل، اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل روز دوشنبه اعلام کرد: در پی رصد و اقدامات اطلاعاتی کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، یک کارشناس رسمی دادگستری هنگام دریافت رشوه از سوی صاحب پرونده شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس این گزارش ، این کارشناس در قبال ارائه نظر کارشناسی در یک پرونده، مبلغی در حدود ۵۰۰ دلار از طرف پرونده درخواست کرده بود که در جریان عملیات هماهنگ و هنگام دریافت وجه رشوه در محل، توسط کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل دستگیر شد.

اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مقابله با فساد اعلام کرد: برخورد جدی و قانونی با هرگونه فساد، صیانت از سلامت دستگاه قضایی و عاری‌سازی ساحت عدالت از هرگونه ناپاکی، از رویکردهای اصلی حفاظت و اطلاعات دادگستری است و با هرگونه تخلف و جرم در این حوزه، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

همچنین، رسیدگی به پرونده متخلف در چهارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است و به منظور برخورداری از همکاری‌های مردمی، سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی است.

