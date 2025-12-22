هشدار انتقال خون مازندران نسبت به کمبود ذخایر خونی
مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به کاهش ذخایر خونی، از مردم خواست با اهدای خون به یاری بیماران بشتابند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل انتقال خون استان مازندران با تأکید بر نیاز فوری به همه گروههای خونی گفت: کاهش ذخایر خونی در استان، مشارکت گسترده مردم در اهدای خون را بیش از گذشته ضروری کرده است.
عبدالله محمدی فیروزجایی با اشاره به شرایط ویژه این روزهای استان افزود: سرمای هوا و افزایش مصرف خون و فرآوردههای خونی موجب شده ذخایر خونی مازندران با کاهش جدی مواجه شود.
وی ادامه داد: حضور گسترده گردشگران و همچنین بیماران تالاسمی که بهصورت مستمر نیازمند دریافت خون هستند، مصرف خون را در استان به شکل قابلتوجهی افزایش داده است.
مدیرکل انتقال خون مازندران با هشدار نسبت به کاهش ذخایر خونی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت همگانی هستیم و همه گروههای خونی برای نجات جان بیماران ضروری است.
محمدی فیروزجایی افزود: در صورت استقبال مردم در محلات پرجمعیت، تیمهای سیار انتقال خون آمادگی کامل دارند تا با حضور در این مناطق، فرآیند خونگیری را تسهیل کنند.
وی در پایان گفت: مردم با درک شرایط حساس کنونی، اهدای خون را بهعنوان یک وظیفه انسانی و اجتماعی مدنظر قرار دهند و با حضور در پایگاههای انتقال خون، در نجات جان بیماران سهیم شوند.