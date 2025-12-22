خبرگزاری کار ایران
هوای تبریز در شرایط ناسالم قرار گرفت

بر اساس اعلام مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی هوای تبریز صبح امروز دوشنبه در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت و با توجه به پیش بینی پایداری هوا؛ احتمال افزایش شاخص آلودگی وجود دارد.

به گزارش ایلنا، شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۱ است و میانگین ۲۴ ساعت گذشته ( ساعت هفت روز گذشته تا هفت صبح امروز ) ۱۰۵ و در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بوده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، با توجه به تداوم پدیده وارونگی دما، سکون نسبی جوی، کاهش سرعت باد و همچنین افزایش منابع آلاینده ناشی از تردد خودروها، فعالیت واحدهای صنعتی و مصرف سوخت‌های فسیلی، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در روزهای آینده در برخی مناطق شهری استان، به‌ویژه کلان‌شهر تبریز، وجود دارد.

در چنین شرایطی، انباشت آلاینده‌ها در لایه‌های پایین جو می‌تواند منجر به کاهش کیفیت هوا و بروز مخاطراتی برای سلامت عمومی، به‌خصوص گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی شود.

در این شرایط توصیه می شود شهروندان تا حد امکان از تردد با خودروهای شخصی خودداری کرده و از وسایل حمل‌ونقل عمومی و مترو استفاده کنند.

از روشن نگه‌داشتن غیرضروری خودروها به‌ویژه در حالت توقف پرهیز شود.

فعالیت‌های ورزشی و تردد غیرضروری در فضای باز، به‌خصوص در ساعات اوج آلودگی، کاهش یابد.

واحدهای صنعتی و خدماتی نسبت به رعایت دقیق الزامات زیست‌محیطی و کاهش انتشار آلاینده‌ها اهتمام جدی داشته باشند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.​

