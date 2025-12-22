تأخیر 2 ساعته آغاز به کار مدارس و ادارات قم روز یکم دی

به گزارش ایلنا، مرتضی رحمان‌نیا افزود: در این راستا و بر اساس مصوبه اعلامی هیئت دولت، در استان قم نیز همانند سایر نقاط کشور، تمامی مدارس، ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی و بانک‌های استان قم روز دوشنبه یکم دی ماه، با 2 ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی ادامه داد: این تصمیم بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان و به استناد نامه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، اتخاذ شده است. دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبه 28 اسفند ماه سال 1400 مستثنی شده‌اند، مشمول این تصمیم نخواهند بود.

