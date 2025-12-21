خبرگزاری کار ایران
بر جای ماندن 10 مصدوم در پی تصادف زنجیره‌ای جاده محلات - خمین

​رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان محلات به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: تصادف زنجیره‌ای 6 خودرو در جاده محلات - خمین حدود ساعت 18 امروز 10 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، رسول خاکپور به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: در ساعت 17:57 امروز یکشنبه 30 آذر ماه گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای از طریق اطلاع‌رسانی مردمی به پایگاه حاجی‌آباد جمعیت هلال‌احمر شهرستان محلات اعلام شد.

وی به چگونگی اجرای عملیات امدادرسانی و اعزام نیروهای امدادی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا با هماهنگی مرکز پاسخگویی جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی (112)، نجات‌گران هلال‌احمر محلات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان محلات اظهار داشت: این حادثه 10 مصدوم داشت که پس از انجام عملیات رهاسازی، کنترل صحنه و اقدامات پیش بیمارستانی، برای 8 مصدوم اقدامات سرپایی انجام شد و 2 مصدوم نیز به بیمارستان امام خمینی شهرستان محلات اعزام شدند.

