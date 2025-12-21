معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خبر داد:
تأخیر 2 ساعته آغاز به کار ادارات کهگیلویه و بویراحمد روز یکم دی / ساعت کاری دستگاههای اجرایی در زمستان تغییر یافت
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد به تأخیر در فرایند آغاز به کار ادارات این استان در روز دوشنبه اشاره کرده و گفت: فعالیت دستگاههای اجرایی این استان روز دوشنبه یکم دی ماه با 2 ساعت تأخیر از ساعت 10 بامداد آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، سید مسعود حسینی به وضعیت کاری بانوان شاغل در این استان اشاره داشته و افزود: بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد که باردار یا دارای فرزند خردسال هستند روز دوشنبه یکم دی ماه، از ظرفیت دورکاری بهرهمند میشوند و به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
وی به نحوه فعالیت ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل سرد سال اشاره کرده و ادامه داد: ساعت کاری و فعالیت اداری دستگاههای اجرایی این استان از روز سهشنبه 2 دی ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین سال 1405 در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 تا 14 تعیین شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین به نحوه ساعت کاری دستگاههای اجرایی این استان در روزهای پنجشنبه اشاره کرده و اظهار داشت: ساعت کاری و فعالیت اداری دستگاههای اجرایی این استان روزهای پنجشنبه هر هفته در بازه زمانی یاد شده، به صورت دورکاری خواهد بود.