به گزارش ایلنا، سید مسعود حسینی به وضعیت کاری بانوان شاغل در این استان اشاره داشته و افزود: بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد که باردار یا دارای فرزند خردسال هستند روز دوشنبه یکم دی ماه، از ظرفیت دورکاری بهره‌مند می‌شوند و به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

وی به نحوه فعالیت ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل سرد سال اشاره کرده و ادامه داد: ساعت کاری و فعالیت اداری دستگاه‌های اجرایی این استان از روز سه‌شنبه 2 دی ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین سال 1405 در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 تا 14 تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین به نحوه ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی این استان در روزهای پنجشنبه اشاره کرده و اظهار داشت: ساعت کاری و فعالیت اداری دستگاه‌های اجرایی این استان روزهای پنجشنبه هر هفته در بازه زمانی یاد شده، به صورت دورکاری خواهد بود.

