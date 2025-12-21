به گزارش ایلنا، بر اساس بخشنامه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز، ساعت آغاز و پایان کار دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی از ابتدای دی ماه تغییر یافت.

در پی تأکید دولت بر مدیریت بهینه مصرف انرژی و جلوگیری از اختلال در خدمت‌رسانی به مردم، ساعت شروع به کار کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها از تاریخ اول دی ماه سال 1404 تا 15 فروردین‌ ماه سال 1405، از ساعت 7:30 تا 13:30 تعیین شد.

براساس این ابلاغیه که به استناد بخشنامه شماره 85499 مورخ 22 آذر ماه 1404 صادر شده است، فعالیت اداری در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری انجام خواهد شد. این تصمیم با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه‌های سراسری برق و گاز و تأمین آسایش عمومی اتخاذ شده است.

در این راستا ساعات کاری کاهش‌یافته کارکنان، از طریق دورکاری و در چارچوب سقف مقرر ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری جبران می‌شود. در راستای حمایت از خانواده‌ها و کاهش دغدغه والدین شاغل دارای فرزند دانش‌آموز، ساعت شروع به کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی با 15 دقیقه شناوری همراه خواهد بود.

همچنین به منظور افزایش پاسخگویی مدیران و ارتقاء رضایت‌مندی عمومی، برگزاری جلسات اداری در ساعات غیراداری یا ترجیحاً در روزهای پنجشنبه مورد تأکید قرار گرفته است. این تصمیم از روز یکم دی ماه اجرایی شده و تمامی دستگاه‌هایاجرایی موظف به رعایت مفاد آن هستند.

بنا بر اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان ساعت کار بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، امدادرسانی و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی و واحدهای اتفاقات آب، برق و گاز، در سطح این استان، مطابق مصوبه هیأت وزیران بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/