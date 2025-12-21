مسمومیت 4 نفر با گاز مونوکسیدکربن در رفسنجان / یک نفر جان باخت
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان گفت: در بازه زمانی 24 ساعت گذشته، متأسفانه 2 حادثه جداگانه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این شهرستان به وقوع پیوست و منجر به مسموم شدن 4 نفر شد.
به گزارش ایلنا، سید محسن مرتضوی به تشریح جزئیات این حوادث پرداخته و افزود: در یکی از این حوادث گازگرفتگی که در یکی از خیابانهای شهر رفسنجان اتفاق داد، متأسفانه یک مرد 30 ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده از بخاری غیراستاندارد جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: در حادثه دیگر، یک مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده از بخاری غیراستاندارد در یکی از روستاهای شهرستان رفسنجان گزارش شد. در این حادثه 3 نفر دچار مسمومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.